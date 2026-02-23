Gondia Drowning: पुजारीटोला धरणाच्या कालव्यात युवकाचा बुडून मृत्यू

सालेकसा ( जि. गोंदिया) : पुजारीटोला धरणाच्या कालव्यात अंघोळीसाठी गेलेल्या एका युवकाचा खोल पाण्यात बुडाल्याने मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २२) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली. गौरव फंदूलाल मडावी (वय २५, रा. मंदीटोला, ता. सडक अर्जुनी) असे मृताचे नाव आहे..गौरव मडावी हा बिजेपार येथे त्याचा मावसा जियालाल मडावी यांच्या तेरावीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी शनिवार, २१ फेब्रुवारी रोजी आला होता. रविवार, २२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहाच्या सुमारास कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून आलेले रायपूर येथील हर्ष श्रावण कोडापे (वय २४) आणि बिजेपार येथील कैलास दयाराम मडावी (वय ३४) यांच्यासोबत तो बिजेपार-मक्काटोला मार्गावर वारकरीटोला गावाजवळून वाहत असलेल्या पुजारीटोला धरणाच्या कालव्यात अंघोळ करायला गेला होता..Yavatmal News: यवतमाळ जिल्ह्यात वीज पडून चौघांचा मृत्यू; यवतमाळ, वणी, पिसगाव, पांढरवकड्यातील घटना.कालव्यात पूर्ण भरून पाणी वाहत असताना तो अंघोळ करायला खाली उतरला. त्यात तोल गेला आणि कालव्यात वाहून गेला. घटनेची माहिती मिळताच सालेकसाचे पोलिस तसेच महसूल विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी गेले..ऊसतोडीसाठी गेलेल्या 21 वर्षीय तरुणावर काळाचा घाला; विहिरीत पडून दुर्दैवी अंत, एकुलता कर्ता मुलगा गेल्याने हळहळ.कालव्यात पूर्ण भरून पाणी वाहत असल्याने शोध घेण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे कालव्याचे पाणी बंद करण्यात आले. दरम्यान, स्थानिक युवकांनी शोधमोहीम चालवली. शेवटी अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर गौरव मडावी याचा मृतदेह सापडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.