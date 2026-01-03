विदर्भ

Akola Crime News : दुसऱ्याशी सबंध असल्याचा संशय, तरुणाने समलैंगिक मित्राची केली हत्या; ३ वर्षांपासून होते एकत्र, अकोल्यात खळबळ

Akola Gay Relationship Murder Case : अकोला शहरातील मोठी उमरी परिसरातील संजय नगर भागात ही घटना घडली असून, या प्रकरणामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.
योगेश फरपट, अकोला

shocking murder in Akola where suspicion in a same-sex relationship led to a brutal killing : महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भातल्या अकोला जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, समलिंगी रिलेशनशिपमधील संशय आणि वादातून एका तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अकोला शहरातील मोठी उमरी परिसरातील संजय नगर भागात ही घटना घडली असून, या प्रकरणामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

