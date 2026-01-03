Akola Crime News : दुसऱ्याशी सबंध असल्याचा संशय, तरुणाने समलैंगिक मित्राची केली हत्या; ३ वर्षांपासून होते एकत्र, अकोल्यात खळबळ

योगेश फरपट, अकोलाshocking murder in Akola where suspicion in a same-sex relationship led to a brutal killing : महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भातल्या अकोला जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, समलिंगी रिलेशनशिपमधील संशय आणि वादातून एका तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अकोला शहरातील मोठी उमरी परिसरातील संजय नगर भागात ही घटना घडली असून, या प्रकरणामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे..मृत तरुणाचे नाव अमोल दिगांबर पवार (वय अंदाजे ३०) असे असून, नितेश अरुण जंजाळ (वय अंदाजे २८) याने ही हत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अमोल आणि नितेश हे दोघेही मागील तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते व समलिंगी रिलेशनशिपमध्ये होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री दोघांमध्ये पुन्हा एकदा वाद झाला. .Nashik Crime : नाशिकच्या द्वारका परिसरात मित्रानेच केली मित्राची हत्या; रिक्षाचालकाचा चाकू भोसकून खून.अमोल दुसऱ्या व्यक्तीसोबत संबंध ठेवत असल्याच्या संशयावरून हा वाद होत असल्याचे परिसरातील नागरिकांकडून सांगण्यात आले. रात्री उशिरा नितेशने अमोलसाठी बाहेरून जेवण आणले होते. त्यानंतर पुन्हा जुनाच वाद उफाळून आला आणि रागाच्या भरात नितेशने अमोलवर लाठी-काठीने जबर मारहाण केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..सोमवारी सकाळी अचानक नितेश घराबाहेर पळत येत जोरजोराने आरडाओरड करू लागला. “अमोल खाली पडला असून तो मरण पावला आहे,” असे तो सांगत असल्याने परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. माहिती मिळताच सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा केला असता अमोलच्या डोक्यावर व तोंडावर गंभीर जखमा आढळून आल्या. त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. चौकशीत नितेश जंजाळ यानेच अमोलची हत्या केल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Amravati Crime News : साहील लॉनमधील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या धमकीमुळे खून; अमरावतीत १७ वर्षीय तरुणाच्या हत्या प्रकरणी मोठा खुलासा....मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून, अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, नितेश जंजाळ याला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेमुळे अकोला शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, समलिंगी रिलेशनशिपमधील वाद टोकाला गेल्याने हा प्रकार घडल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.