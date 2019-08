नैतिक अधिष्ठानावर आधारित विधी शिक्षण मिळावे

नागपूर : समाजस्वाथ्यासाठी कायद्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नैतिक अधिष्ठानावर आधारित दर्जेदार विधी शिक्षणावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केले.

वारंगा येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ परिसराच्या भूमिपूजन समारंभाचे आयोजन केले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग, न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे, केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

कायदेविषयक शिक्षणप्रणालीत आता नव्या संकल्पना स्वीकाराव्या लागतील. विचारमंथन करून न्यायिक क्षेत्राकडे युवक आधिकाधिक वळतील यावर भर द्यावा लागेल. विधी महाविद्यालये व विद्यापीठांनी दृष्टीकोन बदलून नव्या क्षितिजांचा शोध घ्यावा. कायदेविषयक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातही ज्ञान आणि कौशल्य हा पायाभूत घटक असला पाहिजे. कायदेविषयक शिक्षणामध्ये आज मोठे बदल होत आहेत. ते आवश्‍यकही आहेत. मात्र, हे बदल स्वीकारताना केवळ विधी विद्यापीठांमध्ये संख्यात्मक वाढ महत्त्वाची नसून गुणवत्तापूर्ण कायदेविषयक शिक्षण मिळायला हवे. नवीन विधी विद्यापीठाची स्थापना होणार असल्याने हा आनंदाचा क्षण असल्याचे गोगोई यांनी सांगितले.

