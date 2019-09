भामरागडच्या मदतीसाठी घडोलीवासी सरसावले 

गोंडपिपरी (जि. चंद्रपूर) : भामरागडच्या महापुराने हजारो लोकांना बेघर केले. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पेरलेली पिके पुरात बुडाली. आता पूर ओसरला. मात्र, वेदनांचा पूर अद्याप कायम आहे. अशातच एका अख्ख्या गावाने भामरागडवासींना आगळीवेगळी मदत देत माणुसकीचा ओलावा जिवंत असल्याचा प्रत्यय दिला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्‍यात यंदा पावसाने कहर केला. एक, दोन नव्हे तर सतत सातवेळा आलेल्या महापुराने सारेचे उद्‌ध्वस्त झाले. हजारो कुटुंबीय बेघर झाले. प्रचंड कष्टाने शेतकऱ्यांनी पेरलेली हजारो हेक्‍टर शेती पुरती डुबली. जीवनावश्‍यक वस्तू वाहून गेल्याने पोट भरण्याचेही वांधेच. वारंवार येत असलेल्या पावसाने प्रशासनालाही मदतीसाठी मोठी अडचण झाली. अशात पूर ओसरला. पण, भामरागडच्या पूरग्रस्तांच्या वेदंनाचा पूर कायम आहे. त्यांना मदतीसाठी अनेक हात समोर येऊ लागले आहेत. पण, गोंडपिपरी तालुक्‍यातील घडोली येथील ग्रामस्थांनी त्यांना केलेली मदत आगळीवेगळी अन्‌ तितकीच प्रेमाची ठरली.

घडोली हे शंभर कुटुंबीयांचे गाव. गावकऱ्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती. यंदा सततच्या पावसाने त्यांचेही बरेच नुकसान झाले. भामरागड येथील महापुराने ग्रस्त हजारो नागरिकांच्या आपबीतीची माहिती त्यांना मिळाली. आपणालाही काही मदत करता येईल का याबाबत गावकऱ्यांनी बैठक घेतली. गावातील प्रत्येकानेच आपापल्या परीने मदतीचा हात दिला. कुणी तांदूळ दिले. कुणी दाळ दिली. काहींनी भाजीपाला व किराण्याचे साहित्य तर काहींनी नगदी रकम दिली. बघताबघता बरीच मदत जमा झाली. गावकऱ्यांनी मदत देण्यासाठी पद्धतशीर नियोजन केले. सात किलो तांदूळ, एक किलो तुरीची दाळ, एक पाव मिरची पावडर आणि इतर जीवनाश्‍यक वस्तूंचा समावेश असलेली एक किट तयार केली. अशा एकूण एकशे एक किट झाल्या. यासोबत लहान मुलांना कपडे, पुरुषांना पॅंट, शर्ट, धोतर, महिलांना साडी व लुगडे असे संपूर्ण साहित्याने भरलेली वाहन घेऊन गावातील 51 महिला, पुरुष आणि तरुण मंडळी भामरागडला पोहोचली. तेथील तहसीलदाराची भेट घेत त्यांना मदतीबाबतची माहिती दिली. त्यांनीही होकार दिला. मग काय ही सगळी मंडळी भामरागडहून कुडापुडी आणि लगतच्या दोन गावांत पोहोचली. उपस्थितांची स्थिती बघता त्यांनी संपूर्ण मदत या गावांना बहाल केली. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या भेटीने त्या गावातील नागरिक अक्षरशः भारावले. त्यांना मदतीचा हात देत ही गावकरी मंडळी समाधानाने परतली.





