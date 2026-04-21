Yavatmal News: घाटंजीत पांदण रस्ते ठप्प; पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकरी त्रस्त; प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह

घाटंजी : शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही तालुक्यातील पांदण रस्त्यांची कामे सुरू न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री योजना आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी वाढत असून, त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.शेतात जाण्या-येण्यासाठी आवश्यक असलेले पांदण रस्ते विकसित करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांनी याबाबत मोठ्या घोषणा करीत कार्यपद्धती जाहीर केली. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे समित्यांची रचना, जबाबदाऱ्या व कामकाजाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. .जिल्हास्तरावर पालकमंत्री आणि विधानसभा स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचे नमूद असतानाही प्रत्यक्षात या यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे चित्र आहे.तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. काही ठिकाणी रस्ते पूर्णपणे उखडले असून, काही ठिकाणी त्यांचे अस्तित्वही नष्ट झाले आहे. घोटी-घाटंजी मार्गावरील पांदण रस्त्यासाठी घोटी येथील शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार मागणी करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नाही. तसेच पांढुर्णा खुर्द ते ससाणी मार्गावरील रस्ता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने स्थानिक आमदार, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ जबाबदारी स्वीकारून रस्त्यांची कामे युद्धपातळीवर हाती घ्यावी, अशी मागणी होत आहे..अन्यथा आधार कार्ड, फार्मर आयडी ब्लॉकगाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले तसेच शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. अशा प्रकरणात संबंधित तहसीलदारांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटविण्याबाबत नोटीस देणे बंधनकारक राहील. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास ते शासनस्तरावरून तहसीलदारांमार्फत हटविण्यात येईल. या रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक निर्बंध लावण्यात येणार असून, संबंधितांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे.."आमच्या भागातील पांदण रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. आम्ही वारंवार याबाबत प्रशासनाला कळविले. मात्र, अजूनही कामाचा पत्ता नाही. प्रशासनाने याची त्वरित दखल घेऊन काम करावे."-पवन मेश्राम, ग्रामपंचायत सदस्य, घोटी."पांदण रस्त्यांची कामे न झाल्याने आमच्या भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतमाल ने-आण करणे व शेताकडे दुचाकीने जाणेही तारेवरची कसरत झाली आहे."-नरेश मेश्राम, शेतकरी, महाजन पोड.