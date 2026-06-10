विदर्भ

Vidarbha: अल्पवयीन मुलीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ केला व्हायरल; पाच आरोपींना अटक; दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश

Girl’s Objectionable Video Allegedly Circulated Online: भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात अल्पवयीन मुलीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल केल्याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
Vidarbha

Vidarbha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तुमसर (जि. भंडारा): प्रेमसंबंध आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक आणि संतापजनक घटना तुमसर तालुक्यातील गोबरवाही पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली आहे. एका अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार केला.

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crime in Bhandara