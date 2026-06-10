Vidarbha: अल्पवयीन मुलीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ केला व्हायरल; पाच आरोपींना अटक; दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश

तुमसर (जि. भंडारा): प्रेमसंबंध आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक आणि संतापजनक घटना तुमसर तालुक्यातील गोबरवाही पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली आहे. एका अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार केला. .नंतर त्या व्हिडिओच्या बळावर तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी करण्यात आली. मुलीने या नराधमांना कडाडून विरोध करताच, त्यांनी तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून तिची बदनामी केली. याप्रकरणात गोबरवाही पोलिसांनी पाच आरोपींविरुद्ध ‘पोक्सो’ आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर कच्चे तेल महागले; आता पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दर जाहीर.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गोबरवाही पोलिस स्टेशनअंतर्गत असलेल्या गावात एका १५ वर्षीय पीडितेला आरोपी भावेश यादव (वय १९, रा. सिंडीकेट कॅम्प, डोंगरी माईन्स) याने प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले. ती अल्पवयीन असल्याचे माहित असूनही २४ एप्रिल २०२६ च्या मध्यरात्री तो तिच्या घरी गेला..ते दोघे बेडरुममध्ये असताना आधीच दबा धरून बसलेले त्याचे मित्र क्षितीज पटले (वय १९), बाल्या ऊर्फ करण चौधरी (वय २१) आणि इतर दोन विधीसंघर्षग्रस्त मुले अचानक बेडरूममध्ये घुसली. यावेळी आरोपी क्षितीज पटले याने त्याच्या मोबाईलमध्ये त्या दोघांचा व्हिडिओ शूट केला..युद्धाचा पुन्हा भडका! इराणने अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्यानं ट्रम्प संतापले, अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यांनी होर्मुझ हादरलं.व्हिडिओ काढल्यानंतर आरोपीने पीडितेला गाठून, तो व्हिडिओ दाखवून तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. मात्र, या जीवघेण्या प्रसंगातही पीडित मुलीने धैर्य दाखवून त्यांना स्पष्ट नकार दिला. आपली इच्छा पूर्ण होत नाही हे पाहून संतापलेल्या या नराधमांनी पीडितेची समाजात बदनामी करण्याच्या उद्देशाने तो आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला..व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचे समजताच पीडितेने गोबरवाही पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ठाणेदार शरद शेवाळे यांच्या आदेशाने पोलिसांनी त्या नराधमांविरुद्ध कायद्याचा कठोर बडगा उगारून पाच जणांवर अत्याचार, लैंगिक छळ, पोक्सो, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये तीन सज्ञान आणि दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.