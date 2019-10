हे चाललंय काय?देहविक्रयसाठी दोन मुलींना घरात डांबले

यवतमाळ : देहविक्रय व्यवसाय करण्यासाठी पळवून नेत दोन अल्पवयीन मुलींना घरात डांबले. एका मुलीने देहविक्रयास नकार दिल्याने तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. ही घटना गेल्या रविवार (ता. 29) ते बुधवार (ता. दोन) या कालावधीत येथील घाटंजी रोडवरील भोसा येथील आशीर्वाद सोसायटीमधील वैभव लक्ष्मीनगर येथे घडली.

पीडित मुलीच्या आईने यवतमाळच्या अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून जामनकरनगरातील महिलेसह जुगल शेंद्रे (वय 23), विक्की पाटील (वय 28, रा. भोसा) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पीडित मुलगी ही अल्पवयीन असून, दहावीची विद्यार्थिनी आहे. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेते. शुक्रवारी (ता.28) ती वसतिगृहातून सायंकाळदरम्यान घरी आली होती. गेल्या रविवारपासून (ता.29) कुणाला काही न सांगता घरून बेपत्ता झाली. दरम्यान, बुधवारी (ता. दोन) सकाळी साडेअकराला घाबरलेल्या अवस्थेत ती घरी आली. दिवसभर मानसिक तणावाखाली वावरली. वडील रात्री कामावरून परत आल्यानंतर तिला विश्‍वासात घेऊन विचारणा केली. त्यानंतर हकिगत समोर आली. रविवारी सायंकाळी घरी असताना मैत्रिणीसोबत आलेल्या महिलेने दुचाकीवर बसवून वैभव लक्ष्मीनगरात नेले. तिथे खोलीत डांबून देहविक्रयासाठी दबाव टाकला. मात्र, त्यासाठी नकार दिल्याने तिघांनी मुलीला मारहाण केली. विक्की पाटील याने अत्याचार केला. त्यानंतर बुधवारी सकाळी अकराला दोन्ही मुलींना घरी आणून सोडले. ही घटना कुणाला सांगितल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून महिलेसह दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. शहरातील पॉश वस्तीत चालणारा देहविक्रय व्यवसाय नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात खोल तपास केल्यास रॅकेटचा भंडाफोड होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

दारू पाजण्याचा प्रयत्न

दोन्ही मुलींना घरात डांबून त्यांना दारू पाजण्याचा प्रयत्न केला. सांगेल तसं करा, पैसे देण्याचे आमिष दाखविले. मात्र, नकार दिल्याने मारहाण करून विक्‍की नामक तरुणाने अत्याचार केला.

