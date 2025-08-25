विदर्भ
Robbery: मुंबईच्या सराफा व्यापाऱ्याला ‘समृद्धी’वर लुटले; ४ कोटी ६० लाखांचे सोने लंपास, टॅक्सीचालकासह तीन दरोडेखोरांचा सहभाग
मेहकर : समृद्धी महामार्गावर लुटमारीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असताना पोळा सणाच्या सायंकाळी मुंबईला जाणाऱ्या एका सोने व्यापाऱ्याला चालकानेच साथीदार बनून लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत व्यापाऱ्याकडील चार कोटी ६६ लाख रुपयांचे सोने दरोडेखोरांनी पळवले आहे.