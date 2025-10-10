विदर्भ

Gondia Crime: गोंदिया हादरले! प्रेमसंबंधातून तरुणीचा गळा चिरून खून; हत्येने परिसरात खळबळ

Crime News: धारदार शस्त्राने गळा चिरून एका २० वर्षीय युवतीची हत्या करण्यात आली. ही घटना गुरुवारी सकाळी बोंडराणी (अर्जुनी) गाव शिवारात उघडकीस आली. आचल प्रकाश कोबळे (रा. बोंडराणी) असे मृताचे नाव आहे.
गोंदिया : धारदार शस्त्राने गळा चिरून एका २० वर्षीय युवतीची हत्या करण्यात आली. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) सकाळी बोंडराणी (अर्जुनी) गाव शिवारात उघडकीस आली. आचल प्रकाश कोबळे (रा. बोंडराणी) असे मृताचे नाव आहे.

