Gondia Bus Accident: ट्रक-ट्रॅव्हल्स अपघातात दोघांचा मृत्यू; १५ जखमी, मुरदोली ते धोबीसराड मार्गावरील घटना

देवरी (जि. गोंदिया) : नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५३ वरील मुरदोली ते धोबीसराड रस्त्यावर ट्रक-ट्रॅव्हल्सचा (खासगी बस) भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू, तर १५ जण गंभीर जखमी झाले..ही घटना गुरुवारी (ता.४) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास घडली. सुनीता हेमलाल बघेले (वय ४५, रा. खैरागड) व मनोज बबलू पटेल (वय ४०, रा. कवर्धा) अशी मृतांची नावे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सी. जी. १९/ बी. एल. ८००१ क्रमांकाची ट्रॅव्हल्स रायपूरकडून नागपूरकडे जात होती, तर डिझेल संपल्यामुळे सी. जी. ०४/ ५०९६ क्रमांकाचा ट्रक मुरदोली ते धोबीसराड रस्त्यावर उभा होता..याचवेळी भरधाव आलेल्या ट्रॅव्हल्सने उभ्या ट्रकला जोरदार धडक दिली. यात ट्रॅव्हल्समधील सुनीता बघेले व मनोज पटेल या दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. सर्व गंभीर जखमींना गोंदिया आणि नागपूरला हलविण्यात आले आहे..या ट्रॅव्हल्समधून एकूण ४५ प्रवासी प्रवास करीत होते. यापैकी काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. त्यांना देवरी येथील येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर सुटी देण्यात आली. .Accident News: भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक लोक गंभीर जखमी.उल्लेखनीय म्हणजे, घटनेची माहिती मिळताच देवरी पोलिस, महामार्ग पोलिस व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना तातडीने प्राथमिक उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय देवरी येथे हलविले. गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय गोंदिया व नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.