Vidarbha News: गोंदिया जिल्ह्यातील १५९ गावांत पाणीटंचाईची संभाव्यता; बोअरवेल व विहिरी कोरड्या; सौरऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा योजना ठप्प, ग्रामीण नागरिक टँकरवर पाणी घेण्यास विवश

गोंदिया: तलावांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हावासींना एप्रिल व मे महिन्यात उन्हाच्या तीव्र झळा सोसाव्या तर लागतातच, सोबतच बहुतेक गावांना पाणीटंचाईलाही सामोरे जावे लागते. यंदा १५९ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई असल्याचे आणि त्यावर उपाययोजना केले जात असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, प्रशासन दरवर्षी उपाययोजना केली जात असल्याचे सांगत असले तरी, ही उपाययोजना केवळ कागदावर राबविल्यात येत असल्याचे पाणीटंचाईवरून दिसून येते. .आजही अनेक गावांतील बोअरवेल आणि विहिरींनी तळ गाठला आहे. काही बोअरवेल नादुरुस्त आहेत. त्या दुरुस्तीचे साैजन्य कोणी दाखवताना दिसत नाही. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला एप्रिल मे महिन्यात दरवर्षी पाणीटंचाईची झळ बसते. यंदाही टंचाईसदृश परिस्थिती आहे. मार्च महिन्यापासून उन्हाचा पारा वाढत असल्याने नदी, नाले, कालव्यांनी तळ गाठला आहे. बोरवेल, विहिरी आदीही पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत आहेत. नळांनाही पाणी येत नाही..Monsoon Update Weather Expert : जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मॉन्सून भारतात, हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज; भारतीय उपखंडाकडे सरकण्याच्या प्रक्रियेला गती.त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नियोजन करीत टंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार, १५९ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, प्रस्तावित उपाययोजनाही आखल्या आहेत. त्यात १४१ नळयोजना विशेष दुरुस्ती, ६२४ नवीन विंधन विहिर, ११४३ विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहीर खोलीकरण, तसेच जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. पाणीटंचाई उद्भवू नये, नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, याकरिता या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात पाणीटंचाईवरून या उपाययोजना कुठे गहाळ होतात. हा प्रश्न आहे..सौरऊर्जेवरील पाणीपुरवठा योजना ठप्पदेवरी तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पिंडकेपारअंतर्गत येणाऱ्या भोयरटोला येथे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, सौरऊर्जेवर आधारित लघु पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षामुळे दोन वर्षांपासून बंद पडली आहे. परिणामी, गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भोयरटोला येथे जल जीवन मिशनअंतर्गत नळजोडणीचे काम करण्यात आले असले तरी अनेक घरांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नागरिकांना पहाटेपासून विंधनविहीरींवर रांगा लावाव्या लागत आहेत..Thane Mulund Railway Station : ठाणे-मुलुंडदरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकाला मंजुरी; केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र.श्रीरामपुरात टॅंकरवर भागते तहानजिल्हा मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर गोरेगाव नगर पंचायत आहे. या नगर पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या श्रीरामपूर पुनर्वसन येथे पाणीटंचाईने उग्ररूप धारण केले आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर असलेल्या नळ जोडणीच्या अर्धवट कामामुळे येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. काही दिवसांपासून नगर पंचायतीकडून या परिसरात टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे, तर गोरेगाव शहरातील काही वाॅर्डातही टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. येथील नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागत आहे. गोरेगाव तालुक्यातील कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाच्या निर्मीतीदरम्यान, परिसरातील चार गावांचे पुनर्वसन गोरेगाव नगर पंचायत क्षेत्रात श्रीरामपूर म्हणून करण्यात आले. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून चारही गावांतील प्रकल्पग्रस्त या भागात राहतात. असे असले तरी जवळपास ८०० लोकसंख्या असलेल्या पुनर्वसित नागरिकांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यात पाणीपुरवठ्याच्या नावावर केवळ सहा विंधन विहिरींसह पाच सार्वजनिक विहिरींची निर्मिती करण्यात आली आहे..जल जीवन मिशन थंडावलीविशेष म्हणजे, जल जीवन मिशनअंतर्गत गोरेगाव नगर पंचायत क्षेत्रात पाइपलाइनच्या कामाला सुरवात करण्यात आली. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून हे काम संथगतीने सुरू आहे. परिणामी, उन्हाळ्याची चाहुल लागताच परिसरात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून, गोरेगाव नगर पंचायत प्रशासनाने टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.