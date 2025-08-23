विदर्भ

Gondia Crime: महिलेचा खून करून सात महिन्यांच्या निरागस बाळाची विक्री; गोंदियात धक्कादायक प्रकरण उघड

Crime News: गोंदिया येथे धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. महिलेचा खून करून तिच्या सात महिन्याच्या बाळाची विक्री करणाऱ्या टोळीला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रेमसंबंध व कर्जाच्या गुंतागुंतीतून ही भीषण घटना घडल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
Updated on

गोंदिया :  एका महिलेचा खून करून तिच्या सात महिन्याच्या बाळाची विक्री करणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकाने अटक केली. ही कारवाई शुक्रवारी (ता. २२)  करण्यात आली. अन्नू नरेश ठाकूर (वय २१ रा. भिलाई जि. दुर्ग) असे मृत महिलेचे नाव आहे. यातील मुख्य आरोपीने महिलेचा खून केल्यानंतर तिचा मृतदेह खजरी येथील जंगलात फेकला होता.

