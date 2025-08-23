Gondia Crime: महिलेचा खून करून सात महिन्यांच्या निरागस बाळाची विक्री; गोंदियात धक्कादायक प्रकरण उघड

गोंदिया : एका महिलेचा खून करून तिच्या सात महिन्याच्या बाळाची विक्री करणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकाने अटक केली. ही कारवाई शुक्रवारी (ता. २२) करण्यात आली. अन्नू नरेश ठाकूर (वय २१ रा. भिलाई जि. दुर्ग) असे मृत महिलेचे नाव आहे. यातील मुख्य आरोपीने महिलेचा खून केल्यानंतर तिचा मृतदेह खजरी येथील जंगलात फेकला होता..३ ऑगस्ट रोजी खजरी शिवारात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळला होता. धारदार शस्त्राने वार करून तिला ठार मारण्यात आले होते. घटनेचा तपास करत असताना २१ ऑगस्ट रोजी गोपनीय माहितीवरून तिची ओळख पटली. .ती महिला भिलाई येथील रहिवासी असल्याचे आणि तिचे नाव अन्नू रमेश ठाकूर असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गोपनीय माहितीवरून आरोपी अभिषेक सिद्धार्थ तुरकर (वय ३६, रा. भिलाई, ह. मु. डोंगरुटोला कवलेवाडा, ता. गोरेगाव) याला शुक्रवारी ( ता. २२) डोंगरुटोला येथून ताब्यात घेतले. .Wardha Crime: वर्धा हादरलं! 'दृष्यम' स्टाईलमध्ये पत्नीची हत्या; मृतदेह पोत्यात भरून मोकळ्या जागेत पुरल्याचं धक्कादायक उघड.पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली असता, अन्नू नरेश ठाकूर हिच्यासोबत अनैतिक प्रेमसंबंध असल्याचे सांगत कर्जात बुडाल्याने आणि पैशाची गरज असल्याने पत्नी पूनम व बहीण चांदणी (रा. नेहरूनगर भिलाई) तसेच गोंदिया येथील प्रिया तुरकर यांच्यासोबत मिळून अन्नू ठाकूर हिचा खून करत मुलगा धनराज (वय सात महिने) याची विक्री करून पैसे मिळविण्याचा कट रचल्याचे अभिषेकने पोलिसांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.