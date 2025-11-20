Gondia News: नवजात बाळाला मातेने फेकले नदीत

रावणवाडी (जि.गोंदिया) : पोटच्या २० दिवसांच्या नवजात बाळाचा जन्मदात्रीनेच वैनगंगा नदीत फेकून खून केल्याचे बुधवारी (ता.१९) पोलिस तपासात उघड झाले आहे. डांगोर्ली येथे घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने खळबळ उडाली आहे. रिया राजेंद्र फाये (वय २२, रा. डांगोर्ली ता. जि. गोंदिया) असे आरोपी मातेचे नाव आहे. .सकाळी बाळाचा मृतदेह नदी पुलाखाली आढळून आला. डांगोर्ली येथील राजेंद्र फाये (वय २६) व रिया हिचा २०२३ मध्ये प्रेमविवाह झाला होता. २० दिवसांपूर्वीच रियाने येथील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला. घरचे सर्वजण आनंदात होते. मात्र, रियाला मुल नको होते. त्यामुळे ती बाळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी संधी साधतच होती..१७ नोव्हेंबर रोजी रात्री जेवण करून फाये दांपत्य झोपी गेले. दरम्यान, रिया हिने बाळाला घरापासून काही अंतरावर असलेल्या वैनगंगा नदीवरील पुलाखाली फेकले व ती घरी परतली. यानंतर रियाने पती राजेंद्रला मुलगा कुठे आहे असे विचारले..त्यांनतर मुलाचा शोध घेण्यात आला. मात्र तो कुठे मिळून न आल्याने रावणवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या मागदर्शनात रावणवाडी पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपासाला गती दिली. .Kolhapur Killing Case : कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील पती, पत्नीचा खून करणारा निघाला ‘सीरियल किलर’; 'द व्हिलन' मुव्हीपेक्षाही भयानक प्रकरण.तपासात रियाला मूल पाहिजे नसल्याची बाब समोर येताच पोलिसांनी रियाची कसून विचारपूस केली. यानंतर तिने वैनगंगा नदी पुलाखाली फेकून दिल्याचे सांगून गुन्हा कबूल केला. रावणवाडी पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये रियाविरूद्ध गुन्हा नोंद करून तिला अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.