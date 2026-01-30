St Bus Darshan : निवडणुकीच्या दिवशीच होते बसचे दर्शन; दुर्गम तालुक्यात नाही रस्ते; ‘गाव तिथे रस्ता’ कागदोपत्रीच

अर्जुनी मोरगाव (जि. गोंदिया) - जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील आदिवासीबहुल दुर्गम तालुका म्हणून अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याची शासनदरबारी नोंद आहे. तालुक्याला चंद्रपूर, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्याची सीमा लागून आहे. ‘गाव तिथे रस्ता’ हे शासनाचे ब्रीद असूनसुद्धा अनेक गावांना जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाही. याचा फटका दळणवळणाच्या साधनांनासुद्धा बसतो. .गावापासून तालुक्यापर्यंत किंवा अन्य ठिकाणी जाण्या-येण्यासाठी बस वाहतूक उत्तम मानली जाते. नव्हे, ती शासकीय सेवा आहे. मात्र, तालुक्यातील अनेक गावे दळणवळणाच्या साधनांअभावी विकासाच्या प्रवाहापासून दूर आहेत. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर एवढी वर्षे लोटूनही एसटी बस पोहोचली नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. तालुक्यातील मुख्य गावात जरी बस सेवा असली तरी काही गावात एसटीचे दर्शन केवळ निवडणुकीच्या दिवसांपुरते होते..ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुक्यातील इसापूर, इटखेडा, वडेगाव स्टेशन, कन्हाळगाव, घाटी, पळसगाव, बुधेवाडा, खामखुरा, येगाव, जानव्हा, कोरंभी या खेडेगावात अद्याप बससेवा पोहोचली नसल्याने नागरिकांना स्वतःच्या साधनांनी प्रवास करावा लागतो. बससेवा नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सायकलने प्रवास करून शाळा गाठावी लागते.हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी बससेवा गावात पोहोचविण्यासाठी का पुढाकार घेत नाही, हा प्रश्न आहे..बससेवा नसलेली गावेतालुक्यातील इसापूर, इटखेडा, वडेगाव स्टेशन, कन्हाळगाव, घाटी, पळसगाव, बुधेवाडा, खामखुरा, येगाव, जानव्हा, कोरंभी या गावात अद्याप बससेवा पोहोचली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.