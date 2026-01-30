विदर्भ

St Bus Darshan : निवडणुकीच्या दिवशीच होते बसचे दर्शन; दुर्गम तालुक्यात नाही रस्ते; ‘गाव तिथे रस्ता’ कागदोपत्रीच

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर एवढी वर्षे लोटूनही एसटी बस पोहोचली नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
संतोष रोकडे
अर्जुनी मोरगाव (जि. गोंदिया) - जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील आदिवासीबहुल दुर्गम तालुका म्हणून अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याची शासनदरबारी नोंद आहे. तालुक्याला चंद्रपूर, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्याची सीमा लागून आहे. ‘गाव तिथे रस्ता’ हे शासनाचे ब्रीद असूनसुद्धा अनेक गावांना जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाही. याचा फटका दळणवळणाच्या साधनांनासुद्धा बसतो.

