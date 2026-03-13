विदर्भ

Gondia Bus Accident: वऱ्हाड घेऊन येणाऱ्या खासगी बसचा अपघात; एका युवकाचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी

Wedding Bus Crash: गोंदियाजवळ वऱ्हाड घेऊन येणाऱ्या खासगी बसचा भीषण अपघात; युवकाचा जागीच मृत्यू. ओव्हरटेक करताना ट्रकला धडक; चार प्रवासी गंभीर जखमी, चालक घटनास्थळावरून फरार.
सकाळ वृत्तसेवा
गोंदिया/गोरेगाव : गोरेगाव तालुक्याच्या मोहाडी येथील वरखडे कुटुंबातील वऱ्हाड्यांनी भरलेल्या खासगी बसचा गोंदियालगतच्या कारंजाजवळ अपघात झाला. हे वऱ्हाड माखेपार (मध्य प्रदेश) येथून लग्न आटोपून मोहाडीकडे परत येत होते. यात एका युवकाचा जागीच मृत्यू तर चार जण गंभीर जखमी झाले.

