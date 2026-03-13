Gondia Bus Accident: वऱ्हाड घेऊन येणाऱ्या खासगी बसचा अपघात; एका युवकाचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी

गोंदिया/गोरेगाव : गोरेगाव तालुक्याच्या मोहाडी येथील वरखडे कुटुंबातील वऱ्हाड्यांनी भरलेल्या खासगी बसचा गोंदियालगतच्या कारंजाजवळ अपघात झाला. हे वऱ्हाड माखेपार (मध्य प्रदेश) येथून लग्न आटोपून मोहाडीकडे परत येत होते. यात एका युवकाचा जागीच मृत्यू तर चार जण गंभीर जखमी झाले..ही घटना गुरुवारी (ता. १२) पहाटे तीनच्या सुमारास ओव्हरटेक करण्याच्या नादात घडली. सोनू घनशाम उईके (वय २७, रा. वाडी, नागपूर) असे मृताचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव तालुक्यातील (चोपा) मोहाडी येथील वरखडे कुटुंबाने मध्य प्रदेशातील खैरलांजीनजीक असलेल्या माखेपार येथील मुलगी पसंत केली होती..बुधवारी (ता. ११) अविनाश ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या खासगी बसने (एमएच ०३ एन ९३५२) वऱ्हाडी माखेपार येथे लग्नाला गेले होते. लग्न आटोपून रात्रीच्या सुमारास ४५ वऱ्हाडी घेऊन खासगी बस मोहाडीच्या दिशेने निघाली. पहाटेच्या सुमारास कारंजानजीक खासगी बसचालकाने टरबूज भरलेल्या ट्रकला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला आणि मालवाहकाला धडक दिली. यात बसचालकाचे स्टिअरिंगवरून नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याखाली उतरली. भीतीपोटी चालकाने खिडकीतून उडी मारून पळ काढला..घटनेदरम्यान बसमध्ये बसलेले सर्व वऱ्हाडी साखरझोपेत होते. मात्र, अपघात होताच वऱ्हाड्यांत एकच धावपळ झाली. काही प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखत खिडकीतून बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना तातडीने बाहेर काढले..घटनेची माहिती मिळताच कारंजा येथील नागरिकांनी घटनास्थळ गाठून जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविले. या घटनेत सोनू घनशाम उईके (वय २७, रा. वाडी, नागपूर) याचा मृत्यू झाला, तर चार प्रवासी गंभीररीत्या जखमी झाले. या घटनेची नोंद गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी केली असून पुढील तपास सुरू आहे..जखमींची नावेहेमराज चव्हाण (वय ५०, रा. कवडीटोला), शोभा उदल पंधरे (वय ७०, रा. कोहमारा), नैतीक शाम सिडाम (वय १४, रा. कोहमारा) आणि लक्ष्मी घनशाम उईके (वय ६५, रा. वाडी, नागपूर) अशी जखमींची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.