Chandrapur: लग्नाला वर्ष झालं तरी मूलबाळ नाही, मी मदत करतो; १९ वर्षीय विवाहितेवर बळजबरी, भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा

गोंडपिपरी: गोंडपिपरी तालुका भाजपचे महामंत्री भानेश येग्गेवार यांच्यावर साळ्याच्या पत्नीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रविवारी (ता. २८) गोंडपिपरी पोलिसांनी ही कार्यवाही केली.दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपी पसार झाला. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..गोंडपिपरी तालुक्यातील भंगाराम तळोधी येथे साळूच्या १९ वर्षीय पत्नीचा विनयभंग करून तिच्याशी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपचे तालुका महामंत्री तथा माजी पंचायत समिती सभापतीचे पती भानेश येगेवार यांच्याविरुद्ध गोंडपिपरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार,२१ जून रोजी भंगाराम तळोधी येथील भानेश येग्गेवार यांच्या शेतात कापूस बियाण्यांची पेरणी सुरू होती..Amravati: भाचीसोबत अश्लील चाळे करणाऱ्या मामाला अटक; नंबर ब्लॉक केल्यानंतर मुलीचा पाठलाग.बियाणे संपल्याने ते आणण्यासाठी तक्रारदार महिला आणि भानेश येगेवार हे गावातील साळूच्या घरी गेले.त्यावेळी घरात कोणी नसल्याची संधी साधून तुला वर्षभरापासून मूलबाळ होत नाही. मी तुला मूलबाळ करून देतो असे म्हणत जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. महिलेने आरडाओरड केल्यानंतर आरोपीने तिला कुणाला काही सांगितल्यास बदनामी करण्याची धमकी दिली आणि तेथून निघून गेल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..Karad National Highway Flyover Trial : कराड उड्डाणपुलाबाबत मोठी अपडेट! दोन्ही बाजूंच्या मार्गिका खुल्या; 3 दिवसांची चाचणी सुरू, पाहा कधी होणार पूर्ण खुला?.पीडित महिलेला स्थानिक मराठी भाषा अवगत नसल्याने तिला तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला. कुटुंबीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पाहुण्यांच्या मदतीने अखेर २७ जून रोजी तिने गोंडपिपरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत गोंडपिपरीचे पोलिस निरीक्षक रमेश हत्तीगोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भानेश पोचू येग्गेवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आरोपी फरार असून पुढील तपास गोंडपिपरी पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.