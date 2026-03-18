Chandrapur Crime: बापाच्या खुनाचा बदला? तलवारीच्या वारांनी युवकाची निर्घृण हत्या

गोरेगाव : जुन्या वैमनस्यातून एका युवकाचा तलवारीचे घाव घालून खून करण्यात आला. ही घटना सोमवारी (ता. १६) रात्री आठच्या सुमारास हेटी (पालेवाडा) येथे घडली. देवेंद्र चुन्नीलाल ताराम (वय २७, रा. हेटी) असे मृताचे नाव आहे..या घटनेतील आरोपी सुनील कांबळे (वय २५, रा. हेटी) यांनी पोलिस पाटील परिमल ठाकूर यांच्याकडे तलवारीसह आत्मसमर्पण केल्याची माहिती आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र ताराम याने काही महिन्यांपूर्वी सुनील कांबळे याच्या वडिलाचा खून केला होता..खुनाच्या आरोपाखाली देवेंद्र ताराम हा भंडारा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत होता. फेब्रुवारी महिन्यात त्याला जामीन मिळाल्याने तो तुरुंगातून सुटून हैद्रराबाद येथे गेला होता. दरम्यान, सोमवारी (ता. १६) सायकांळी तो हेटी येथे आला होता. याचदरम्यान जुन्या वैमनस्यातून आरोपी सुनील कांबळे व त्याच्या साथीदारांनी देवेंद्रचा पाठलाग करून तलवारीचे अनेक घालत त्याचा खून केला..घटनेनंतर, आरोपी सुनील कांबळे याने पोलिस पाटील परिमल ठाकूर यांच्याकडे जाऊन तलवारीसह आत्मसमर्पण केले. पोलिस पाटलांनी तत्काळ गोरेगाव पोलिसांत तक्रार दाखल केली. गोरेगाव पोलिस व फारेन्सीक चमूने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करीत आरोपीस अटक केली. या घटनेची नोंद पोलिसांनी केली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट अंमलदार तुमळाम व सहकारी पोलिस करीत आहेत..दुसरा आरोपी ताब्यातमंगळवारी (ता.१७) पोलिसांनी तपासादरम्यान आरोपी सुनील कांबळे याचा मोठा भाऊ हंसराज कांबळे (वय ४३) याला घटनेत सहभाग असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले आहे.