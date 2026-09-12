Jalalkheda News : पोळ्यानिमित्त जाम नदीत यंदाही रंगला ‘गोटमार’चा थरार; ३०० वर्षांची परंपरा, दगडांच्या वर्षावात ४३८ हून अधिक नागरिक जखमी

जलालखेडा (नरखेड, जि. नागपूर) - नागपूर जिल्ह्यालगत असलेल्या सावरगाव आणि मध्य प्रदेशातील पांढुर्णा येथे तान्हा पोळ्यानिमित्त आयोजित पारंपरिक गोटमार मेळ्याला यंदाही हिंसक वळण मिळाले. पांढुर्णा आणि सावरगाव या दोन पक्षांमध्ये सकाळी सहापासून सुरू झालेली दगडफेक तब्बल बारा तास चालली. .सायंकाळी सहाला पांढुर्णा पक्षाने सावरगावचा झेंडा तोडल्यानंतर तो चंडिका मातेच्या मंदिरात नेऊन अर्पण करण्यात आला. दिवसभरात ४३८ हून अधिक नागरिक जखमी झाल्याची माहिती आहे. यातील तिघांच्या पायांना फ्रॅक्चर, तर सात जणांच्या डोक्याला दुखापत झाली तर एकाच्या नाकालाही जखम झाली. गंभीर जखमी चौघांना पुढील उपचारासाठी रेफर करण्यात आले..जाम नदीच्या दोन्ही तीरांवर सकाळपासून हजारो नागरिकांची गर्दी होती. परंपरेनुसार नदीच्या मध्यभागी पलाशाचे झाड व ध्वज उभारल्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून दगडफेक सुरू झाली. प्रशासनाने गोफणीवर बंदी घातली होती. आमदार नीलेश उईके यांनीही पांढुर्णा पक्षाच्या वतीने दगड फेकून सहभाग नोंदविला. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ७०० पोलिसांचा बंदोबस्त, १० सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तीन ड्रोनद्वारे निगराणी ठेवण्यात आली. जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी ४४ डॉक्टरांची पथके आणि २२ रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या..शतकांची परंपरापांढुर्ण्यातील गोटमार मेळा हा पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी जाम नदीच्या तीरावर भरणारा वैशिष्ट्यपूर्ण पारंपरिक सोहळा आहे. नदीच्या मध्यभागी पलाशाच्या झाडाचा झेंडा उभारला जातो. मेळ्याची सांगता झाल्यानंतर हा झेंडा चंडिका देवीच्या मंदिरात अर्पण केला जातो. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या या परंपरेमुळे गोटमारला पांढुर्ण्याच्या सांस्कृतिक वारशात विशेष स्थान मिळाले आहे..गोटमार मेळा ही आमची जुनी परंपरा आहे. मात्र परंपरा कायम ठेवताना नागरिकांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. प्रशासनाने यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षित व्यवस्था करावी.- सुरेश चौरे, स्थानिकमेळ्यामुळे पांढुर्ण्यात मोठी गर्दी होते आणि स्थानिक व्यवसायालाही चालना मिळते. मात्र गर्दीचे योग्य नियोजन आणि वैद्यकीय व्यवस्था अधिक सक्षम असणे गरजेचे आहे.- विपुल बावणे, स्थानिकमेळ्याची परंपरा आणि श्रद्धा कायम राहावी; मात्र जखमींची संख्या कमी करण्यासाठी प्रशासन, आयोजक आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे जबाबदारी घेतली पाहिजे.- संजय इंगोले, पांढुर्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.