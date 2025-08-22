Chandrapur Accident: मूल चंद्रपूर मार्गावर शासकीय वाहनावर ट्रकने जोरदार धडक; दोन नायब तहसीलदार आणि पाच कर्मचारी जखमी

मूल : चंद्रपूर येथे एका बैठकीसाठी जात असलेल्या शासकीय वाहनास ट्रकने धडक दिली. शासकीय वाहन उलटून झालेल्या अपघातात ब्रह्मपुरी तहसील कार्यालयातील दोन नायब तहसीलदारांसह पाच कर्मचारी जखमी झाले..ही घटना गुरुवार (ता. २१) सकाळी दहा वाजता मूल ते चंद्रपूर मार्गावरील डोणी फाटयाजवळ घडली. ब्रह्मपुरी तहसील कार्यालयातील दोन नायब तहसीलदार आणि पाच कर्मचारी चंद्रपूर येथे एमएच ३४ सीडी ७५६२ या क्रमांकाच्या शासकीय वाहनाने जात होते..मूलपासून पाच किमी अंतरावर असलेल्या डोणी फाटयाजवळ मूलकडे येणाऱ्या एम. एच. ३४ बीझेड ६७९७ या क्रमांकाच्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. शासकीय वाहनाच्या चालकाचे आपल्या वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने वाहन उलटून कडेला कोसळले..त्यात नायब तहसीलदार विनोद मधुकर बोदे (वय ५५), महानंदा हिरामण मडावी (वय ५०), चालक सूरज रामक्रिष्णा नियते, कर्मचारी सरिता बाळकृष्ण चन्ने, प्रिया गुलाबराव शेंडे, दुर्गा तेजराम गायकवाड,आशा दिलीप कोहले जखमी झाले..Accident Video : क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! आईच्या डोळ्यासमोर 3 वर्षांच्या बाळाला गाडीने उडवलं; अपघाताचा धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.त्यांना पुढील उपचारार्थ रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपले वाहन सोडून ट्रक चालक पसार झाला. दोन्ही वाहने पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.