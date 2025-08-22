विदर्भ

Chandrapur Accident: मूल चंद्रपूर मार्गावर शासकीय वाहनावर ट्रकने जोरदार धडक; दोन नायब तहसीलदार आणि पाच कर्मचारी जखमी

Accident News: चंद्रपूर येथे एका बैठकीसाठी जात असलेल्या शासकीय वाहनास ट्रकने धडक दिली. शासकीय वाहन उलटून झालेल्या अपघातात ब्रह्मपुरी तहसील कार्यालयातील दोन नायब तहसीलदारांसह पाच कर्मचारी जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
मूल : चंद्रपूर येथे एका बैठकीसाठी जात असलेल्या शासकीय वाहनास ट्रकने धडक दिली. शासकीय वाहन उलटून झालेल्या अपघातात ब्रह्मपुरी तहसील कार्यालयातील दोन नायब तहसीलदारांसह पाच कर्मचारी जखमी झाले.

