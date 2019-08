गणेश मंडळांवर महापालिकेची कृपा

नागपूर : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी महापालिकेने गणेश मंडळ तसेच मूर्ती विक्रेत्यांसाठी पुरस्कार व सवलत जाहीर केली. शाडू व शेणाच्या मूर्ती नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शहरातील कस्तुरचंद पार्कसह इतर ठिकाणी मूर्ती विक्रेत्यांना नि:शुल्क जागा देण्याची घोषणा महापौर नंदा जिचकार यांनी तर पाणी बचतीवर देखावे तयार करणाऱ्या मंडळांना पुरस्कार देण्याच्या जलप्रदाय समिती सभापती पिंटू झलकेंच्या संकल्पनेलाही महापालिका प्रशासनाने हिरवी झेंडी दिली.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या उद्देशाने शहरातील गणेश मंडळ व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेत महाल येथील राजे रघुजी भोसले नगर भवन येथे बैठक पार पडली. बैठकीत आमदार प्रा. अनिल सोले, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, जलप्रदाय समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, गांधीबाग झोन सभापती वंदना येंगटवार, जलप्रदाय समिती उपसभापती भगवान मेंढे, नगरसेवक मोहम्मद जमाल, नगरसेविका विद्या कन्हेरे, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, मनपा आरोग्य उपसंचालिका डॉ. भावना सोनकुसळे, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. सुनील कांबळे यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्था व गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी स्वयंसेवी संस्था व गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींनी विविध सूचना आणि संकल्पना मांडल्या.

यावर्षी गणेश मंडळांनी पाणी बचत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, लहान मुलांना पाण्याचे महत्त्व कळणारे देखावे, पर्यावरण संरक्षण, भूजल पातळीमध्ये वाढ करण्यासाठी करावयाची उपाययोजना आदी विषयांवर जनजागृती करणारे देखावे तयार करण्याची संकल्पना जलप्रदाय समिती सभापती पिंटू झलके यांनी मांडली. उत्कृष्ट देखाव्यांना मनपातर्फे पुरस्कारही प्रदान करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी मातीच्या मूर्तींचीच स्थापना करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

गणेश मंडळांकडून परवानगीसाठी वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्काची रक्कम कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली. महापौर नंदा जिचकार यांनी याबाबत योग्य निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. गणपती मंडळांच्या परवानगीसाठी यावर्षीही झोनस्तरावर सुविधा करण्यात येणार असून, लवकरच ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी स्वयंसेवी संस्थांसह गणपती मंडळांनी मनपाला सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार सोले यांनी केले.

