महालातील वाड्यात चित्रित झाला "ग्रेट मराठा सयाजीराव गायकवाड'

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणारे बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या जिवनावर प्रकाश टाकणाऱ्या लघुपटाची नागपूरकरांनी निर्मिती केली आहे. बहुजन समाज व आंबेडकरी समाज यांच्यात मैत्रिपूर्ण वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी चित्रपटाची निर्मिती असल्याची माहिती निर्माते दिलीप जाधव यांनी पत्रपरिषदेत दिली. लघुपटाचे चित्रिकरण महाल येथील ऐतिहासिक वाड्यात करण्यात आले आहे.

"ग्रेट मराठा सयाजीराव गायकवाड' या अर्ध्या तासाचा लघुपट पूर्ण झाला असून, लवकर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. गायकवाड यांच्या सामाजिक कार्यावर आधारित या लघुपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भेटीपासून ते महाराजांच्या मृत्यूपर्यंतचा जिवनपट मांडण्यात आला असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. या चित्रपटात प्रमोद भुसारी यांनी महाराजांची भूमिका साकारली असून, लेखन प्रभाकर दुपारे यांचे तर दिग्दर्शन नरेंद्र शिंदे यांचे आहे. लघुपटात देवेंद्र लुटे, विनोद काळे, अशोक गवळी, प्रथमेश वलिवर, प्रकाश शिवणकर, अश्विनी गोरले, दर्शना बनसोड, जय जाधव, रिहान दुपारे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट लवकरच इतर वाहिनींवर प्रसारित करण्यासोबतच देश-विदेशातील चित्रपट महोत्सवात पाठविला जाणार असल्याचे दिलीप जाधव यांनी सांगितले.

