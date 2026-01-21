विदर्भ

Bhandara Bribe Case: जीएसटी सुरू करण्यासाठी ३५ हजारांची लाच; कर निरीक्षक रंगेहात अटकेत

GST Officer Arrested in Bribery Case: जीएसटी नंबर पुन्हा सुरू करण्यासाठी ३५ हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या भंडाऱ्यातील कर निरीक्षकाला एसीबीने रंगेहाथ पकडले. भंडारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, घरझडती व पुढील तपास सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
भंडारा : येथील वस्तू व सेवा कर विभागातील कर निरीक्षक मनीष मुरलीधर सहारे (वय ५०) याला आज, ३५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. भंडारा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली असून पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

