अकोल्यात निर्मानाधिन इमारतीवर चालला हातोडा

अकोला : मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या व बांधकामाचे नियम धाब्यावर बसवून टोलेजंग इमारती उभे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध महानगरपालिकेने मंगळवारपासून कारवाई सुरू केली. मनपा आयुक्‍त संजय कापडणीस यांच्‍या आदेशान्‍वये ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून, पहिल्याच दिवशी शहरातील विविध भागातील सहा इमारतीवर मनपाचा हातोडा चालला. महानगरपालिकेकडून मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम, शासनाच्या बांधकाम नियमावलीचे कोणतेही निकष न पाळणे, समास अंतर न सोडणे अशा अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतीवर मनपाच्या नगररचना व अतिक्रमण विभागाव्‍दारे निष्‍कासनाची कारवाई करण्‍यात आली. ही कारवाई सहा.नगररचनाकार संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे, प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगळे, मुलसिंह चव्‍हाण व झोन निहाय नगररचनातील कनिष्‍ठ अभियंत्‍यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. याठिकाणी झाली कारवाई

1. दुर्गा चौक

दुर्गा चौक येथील सुशिल खोवाल यांचा मंजुर नकाशा 141 चौ.मीटर आहे. प्रत्‍याक्षात त्‍यांनी 321 चौ.मीटर एवढे बांधकाम केलेले आढळले. जास्‍तीचे बांधकाम 179 चौ.मीटर आहे. समास अंतरामध्‍ये पश्चिम बाजूला तीन मीटर समास अंतराऐवजी 1.52 रनिंग मीटर अंतर सोडलेले आढळून आले. उत्‍तरेकडे तीन मीटर ऐवजी 1.50 रनिंग मीटर व दक्षिण बाजूला 1.50 मीटर ऐवजी 0.75 रनिंग मीटर एवढेच अंतर सोडलेले आढळून आले. 2. गीता नगर

गीता नगर येथील सरोज अग्रवाल यांचा मंजूर नकाशा 242 चौ.मीटर असून, प्रत्‍याक्षात त्‍यांनी 289 चौ.मीटर एवढे बांधकाम केलेले आढळून आले. जास्‍तीचे बांधकाम 47 चौ.मीटर आहे. समास अंतरामध्‍ये पूर्व बाजूला लिफ्ट मशीनचे बांधकाम केलेले आढळून आले. 3. खेतान नगर, कौलखेड

कौलखेड परिसरातील खेतान नगर येथील अंकित किशोर अग्रवाल यांचा मंजूर नकाशा 556 चौ.मीटर असताना त्यांनी प्रत्‍याक्षात 1172 चौ.मीटर बांधकाम केले. त्यांनी 616 चौ.मीटर अधिक बांधकाम केले असल्याचे आढळून आले. चारही बाजूच्‍या समास अंतरामध्‍ये नियमानुसार जाग न सोडता जास्‍तीचे बांधकाम केलेले आढळून आले. 4. हिराबाई प्लॉट, आदर्श कॉलनी

आदर्श कॉलनीमधील हिराबाई प्‍लॉट स्थित चर्चच्‍या मागील नंदलाल आलिमचंदानी यांचा मंजूर नकाशा 328.68 चौ.मीटर होता. त्यांनी प्रत्‍याक्षात तिप्पट म्हणजे 1024 चौ.मीटर एवढे बांधकाम केलेले. त्यांचे अनधिकृत बांधकाम 615.32 चौ.मीटर एवढे आहे. समास अंतरामध्‍ये पूर्व बाजुला 3 मीटर ऐवजी 1 रनिंग मीटर, पश्चिम बाजूला 4.50 मीटर समास अंतराऐवजी 0.42 रनिंग मीटर, उत्‍तरेकडे 2.25 मीटर ऐवजी 0.90 रनिंग मीटर तसेच दक्षिण बाजूला 3 मीटर ऐवजी 1.24 रनिंग मीटर ऐवढच अंतर सोडलेले आढळून आले. 5. राऊतवाडी

राऊतवाडी येथील सुनील हातेकर यांचा मंजूर नकाशा 1583 चौ.मीटर असताना प्रत्‍याक्षात त्‍यांनी 4790 चौ.मीटर एवढे बांधकाम केलेले आढळून आले. त्यांचे जास्‍तीचे बांधकाम 3207 चौ.मीटर एवढे आहे. समास अंतरामध्‍ये पूर्व बाजुला 4.50 ऐवजी 0.80 रनिंग मीटर, पश्चिम बाजूला 4.50 मीटर समास अंतराऐवजी 3.20 रनिंग मीटर एवढे अंतर सोडलेले आढळून आले. उत्‍तरेकडे 4.50 मीटर ऐवजी 2 रनिंग मीटर तसेच दक्षिण बाजूला 3.01 मीटर ऐवजी 1.40 रनिंग मीटर एवढे अंतर सोडलेले आढळून आले. 6. अमानखाँ प्‍लॉट

अमानखाँ प्‍लॉट येथील राजेंद्र गोडा यांनी समास अंतरामध्‍ये पूर्व बाजूला 4.50 ऐवजी 1.30 रनिंग मीटर, पश्चिम बाजूला 3.30 मीटर समास अंतराऐवजी 1 रनिंग मीटर एवढे अंतर सोडलेले आढळून आले. उत्‍तरेकडे 2.25 मीटर ऐवजी 0.85 रनिंग मीटर तसेच दक्षिण बाजूला 3 मीटर ऐवजी 1.50 रनिंग मीटर एवढे अंतर सोडलेले आढळून आले.

