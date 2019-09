सिंदपुरीच्या वसतिगृहातील मुलींची प्रकृती बिघडली; विषबाधेचा संशय

पवनी (जि. भंडारा) : सिंदपुरी येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात वास्तव्यास असणाऱ्या 9 मुलींची प्रकृती बुधवारी अचानक बिघडली. त्यांना शौच, उलटीचा त्रास सुरू झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती सध्या धोक्‍याबाहेर आहे.

मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील 9 मुलींना अचानक बुधवारी रात्री पोटदुखी, मळमळ उलटी व डोकेदुखीचा त्रास सुरू झाला होता. वसतिगृह अधीक्षकांनी तत्काळ सर्व विद्यार्थिनींना पवनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. यात आचल जनबंधू (वय 17), तेजस्विनी घरडे (वय15), शेयल भांबोरे (वय 12), रुचिता जांगळे (वय 13), श्रेया गजभिये (वय 13), रितिका शेंदरे (वय 13), प्रधन्या शेंडे (वय 13), कामना मेश्राम (वय 13), पूजा सावसाकडे (वय 13) यांचा समावेश आहे. या सर्व मुलींवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांना अन्नातून किंवा दूषित पाण्यातून विषबाधा झाली असावी, असा अंदाज आहे.

Web Title: The health of girls in Sindhpuri hostel has deteriorated due to food poisonn