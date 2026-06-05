विदर्भ

Vidarbha: उष्णतामानामुळे विरूळात केळीच्या बागा भाजल्या; घड गळाल्याने उत्पादक शेतकरी संकटात

Severe Heatwave Hits Banana Cultivation: विरूळ परिसरात वाढलेल्या उष्णतामानामुळे केळीच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले असून घड गळून पडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
Vidarbha

Vidarbha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरूळ: यावर्षी उन्हाळ्याचा पारा प्रचंड वाढल्याने सर्वत्र जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या तीव्र उन्हाची झळ नागरिक आणि जनावरांना तर बसलीच, पण शेती पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे.

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