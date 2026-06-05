Vidarbha: उष्णतामानामुळे विरूळात केळीच्या बागा भाजल्या; घड गळाल्याने उत्पादक शेतकरी संकटात

विरूळ: यावर्षी उन्हाळ्याचा पारा प्रचंड वाढल्याने सर्वत्र जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या तीव्र उन्हाची झळ नागरिक आणि जनावरांना तर बसलीच, पण शेती पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे..विरूळ परिसरात यावर्षी प्रथमच अनेक शेतकऱ्यांनी धाडस करून नगदी पीक म्हणून केळीची लागवड केली होती. मात्र, मे महिन्यातील भयानक उष्णतेमुळे केळीच्या बागा अक्षरशः जळून खाक झाल्या आहेत..विरूळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी यंदा पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर केळीची लागवड केली होती. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हिरवीगार दिसणारी ही पिके आता उन्हामुळे करपून गेली आहेत..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.झाडांना केळीचे उत्तम घडही लागले होते, परंतु मे महिन्यातील असह्य तापमानामुळे हे घड झाडावरून खाली गळून पडत आहेत. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने परिसरातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.या तीव्र नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. महसूल व कृषी विभागाने त्वरित या भागाचे पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.