Chandrapur Rain: चंद्रपूर जिल्ह्यातील धरणांनी गाठली शंभरी; ९५.२१ टक्के जलसाठा, पाण्याची चिंता मिटली

चंद्रपूर : मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहे. काही नद्यांना पूरही आला. शेतकऱ्यांसाठी आधार असलेल्या आणि उन्हाळ्यात ड्राय झालेले जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प आता ओव्हरफ्लो झाले आहे. .जिल्ह्यात दोन मोठे आणि आठ मध्यम सिंचन प्रकल्प आहेत. आठही मध्यम सिंचन प्रकल्पांनी शंभरी गाठली आहे. आसोलामेंढा धरणही ओव्हरफ्लो होऊन वाहत आहे. चंद्रपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या इरई धरणही शंभर गाठण्याच्या मार्गावर आहे..चंद्रपूर जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ११४२ ते ११४३ मिमी आहे. यंदा हवामान खात्याने जूनपासून चांगला पाऊस राहील, असे संकेत दिले होते. मात्र, जून महिन्यात जिल्ह्यात फारसा पाऊस झाला नाही. या महिन्यात केवळ १५१.६ मिमी पावसाची नोंद झाली. जून महिन्याचा बॅकलॅाक मात्र जुलै महिन्यात भरून निघाला. जुलै महिन्यात ४७० मिमी पाऊस जिल्ह्यात झाला. ब्रह्मपुरी, नागभीड आणि चिमूर तालुक्यांत सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. .या तिन्ही तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. ऑगस्ट महिन्यापासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू आहे. आतापर्यंत २०१.८ मिमी पावसाची नोंद झाली.जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील पावसाने जिल्ह्यातील धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. .चंद्रपूर जिल्ह्यात आसोलामेंढा आणि इरई हे मोठे सिंचन प्रकल्प आहे. मध्यम प्रकल्पांत घोडाझरी, नलेश्वर, चंदई, चारगाव, अंमलनाला, लभानसराड, पकडीगुड्डम आणि डोंगरगावाचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने असोलामेंढा, घोडाझरी, नलेश्वर, चंदई, चारगाव, लभानसराड, पकडीगुड्डम आणि डोंगरगाव हे सिंचन प्रकल्प शंभर टक्के भरले आहेत. चंद्रपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या इरई धरण ९०.६१ टक्के भरले आहे. अंमलनाला धरण ९१.५४ टक्के भरले आहे..Nagpur News: नागपूरच्या भरतवाडा भागात दुर्मिळ आणि अत्यंत विषारी चापडा साप आढळला, सेमिनरी हिल्स वाइल्डलाइफ सेंटरकडे पाठवला.धरणांचा आजचा साठाआसोलामेंढा- ५२.३३ दलघमीइरई- १३८.०९४ दलघमीघोडाझरी-४१.३१७ दलघमीनलेश्वर-१०.२३चंदई-१०.६९चारगाव-१७.३४अंमलनाला-२०.३५८लभानसराड-७.३५१पकडीगुड्डम-११.७९७डोंगरगाव-१२.४४१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.