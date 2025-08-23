विदर्भ

Chandrapur Rain: चंद्रपूर जिल्ह्यातील धरणांनी गाठली शंभरी; ९५.२१ टक्के जलसाठा, पाण्याची चिंता मिटली

Monsoon 2025: मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहे. काही नद्यांना पूरही आला. शेतकऱ्यांसाठी आधार असलेल्या आणि उन्हाळ्यात ड्राय झालेले जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प आता ओव्हरफ्लो झाले आहे.
Chandrapur Rain
Chandrapur Rainsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर : मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहे. काही नद्यांना पूरही आला. शेतकऱ्यांसाठी आधार असलेल्या आणि उन्हाळ्यात ड्राय झालेले जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प आता ओव्हरफ्लो झाले आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
dam
Monsoon
Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com