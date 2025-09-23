Buldhana Flood: मोताळा तालुक्यात ढगफुटीसदृश्य मुसळधार पावसाचा थैमान; शेतजमिनी व शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान

मोताळा : तालुक्यातील खामखेड, खडकी, दाभा, मोहेगाव, नळकुंड, उबाळखेड, गुळभेली, राहेरा शिवारासह परिसरात सोमवारी (ता. २२) पहाटे ढगफुटीसदृश्य पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे नदीनाल्यांना पूर आला. .शेतजमिनी व शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे बळीराजा संकटात सापडला असून, सरसकट मदतीची मागणी होत आहे. तालुक्यातील डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या खामखेड, खडकी, दाभा, मोहेगाव, नळकुंड, उबाळखेड, गुळभेली, राहेरा शिवारासह परिसरात सोमवारी (ता. २२) पहाटे चार ते साडेचार वाजताच्या सुमारास ढगफुटीसदृश्य पावसाने थैमान घातले..माेताळा तालुक्याला पावसाचा जबर तडाखाजवळपास दोन ते अडीच तास पावसाचा तांडव सुरू होता. त्यामुळे काही शेतजमिनी खरडून गेल्या आहेत. काही शेतामध्ये पाण्याचे तलाव साचले. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापूस, तूर, सोयाबीन व इतर पिके भुईसपाट झाल्याने अतोनात नुकसान झाले आहे. .शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्या गेला आहे. नळकुंड येथे नदीकाठच्या घरांमध्ये पाणी शिरले होते. त्यामुळे घरातील अन्नधान्य व संसारोपयोगी साहित्याची नासधूस झाली आहे. रोहिणखेड येथील नदीला मोठा पूर आल्याने काही काळ गावाचा संपर्क तुटला होता..Osmanabad Heavy Rain : भूम तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! पाझर तलाव फुटल्याने एका महिलेचा वाहून जाऊन मृत्यू, तर अनेक जनावरे दगावली.काही ठिकाणी पावसामुळे रस्ते खरडल्या गेले. निसर्गाच्या अवकृपेने शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आसवांचा महापूर दाटला आहे. शासनाने पीडित शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.