Heavy Rains: अकोला, वाशीम, यवतमाळात पाऊस सुरूच; कापूस, सोयाबीन, तूर पिकांना फटका, रस्ते आणि पूल पाण्याखाली

नागपूर : अकोला, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यातील मनोरा, पारवा तालुक्यात पावसाने शुक्रवारी (ता.२९) रोजी जोरदार हजेरी लावली आहे. अरुणावती प्रकल्पाचे अकरा दरवाजे उघडल्यामुळे अरुणावती नदीला पूर आला आहे. यामुळे यवतमाळ येथील आर्णीतील मोमीनपूरा, प्रकाश नगरातील घरात पूराचे पाणी शिरले आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त कुटुंबीयांना नगरपालिकेच्या शाळेत आसरा घ्यावा लागला आहे..शेलू व पळसो येथे अतिवृष्टीअकोला ः जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत विविध तालुक्यांमध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाला असून, सरासरी पावसाची नोंद २९.२ मिमी इतकी झाली आहे. काही भागांत अतिवृष्टीची नोंद झाली असून, त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात अंशतः नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेलू येथे सर्वाधिक ७४.५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच, लाखपुरी (६८.५ मिमी), पळसो (६६.३ मिमी) आणि अकोला शहर (६५.८ मिमी) या ठिकाणीही अतिवृष्टी झाली आहे. जिल्हयातील अकोला ४०.८, मुर्तिजापूर ५१.७, तेल्हारा ३३.७,.बार्शीटाकळी १९.२, अकोट २२.०, बाळापूर १६.२, पातुर १.४ अशाप्रकारे पाऊस झाला. अतिवृष्टीमुळे अकोला शहरातील ४२ घरे अंशतः नुकसानग्रस्त झाली असून, स्थानिक प्रशासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..वाशीम जिल्ह्यात मुसळधारवाशीम : पाच दिवसानंतर वाशीम जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. शुक्रवारी ( ता. २९ ) रोजी मानोरा तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मानोरा तालुक्यात शुक्रवारी सकाळपासूनच पावसाने जोर धरला होता. मुसळधार पाऊस झाल्याने इंझोरी, धावंडा पारवा, दापुरी, बोरव्हा या परिसरात पुराचे पाणी शेतात शिरून पिके वाहून गेली आहेत. अनेक ठिकाणी पूल खचले आहेत..पारवा येथील घरात पाणीपावसाचा जोर वाढल्यामुळे पुराचे पाणी घरात गेल्याने पारवा येथील १५ ते २० घरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आसोला खुर्द येथील समाज मंदिरात सुद्धा पावसाचे पाणी साचल्याची माहिती महसूल विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. गेल्या दोन दिवसापासून मानोरा तालुक्यात पावसाचा जोर वाढल्यामुळे पारवा येथील नदी काठच्या १५ ते २० घरात पाणी शिरल्यामुळे शेती करिता आणलेली रासायनिक खते, किराणा साहित्य, जीवनावश्यक वस्तू डाळ, गहू, ज्वारी भिजून खराब झाली आहे. सायंकाळची चूल पेटविण्याकरिता जागा नाही. .रात्र कशी काढावी अशी परिस्थिती पारवा येथील नागरिकावर आली आहे. घराचे नुकसान झालेल्यांना तत्काळ खावटी देण्यात यावी अशी मागणी पीडित कुटुंबाकडून होत आहे. घराचे नुकसान झालेल्या नागरिकांत प्रकाश वाटगडे, बाळू चव्हाण, संदीप चौधरी, गजानन वाघमारे, धनराज खापरे, देवराव जाधव, किशोर राठोड, संतोष हिरगोडे, अनिल मधुकर राठोड, शामराव जाधव, गोपीचंद राठोड, रामहरी गोदमले, विलास सावंत, राहुल सावंत, बंकट थेर, उत्तम हिरगोडे, भीमराव चव्हाण, चरणदास चव्हाण, प्रदीप जाधव, नागोराव जाधव, महादेव वाघमारे, पांडुरंग वाघमारे आदींचा समावेश आहे .आसोला खुर्द येथील समाज मंदिरात पाणी शिरल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे..Akola News : 'अकोला शहरातील अंडरपासमध्ये आढळला अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह'; शहरात सुरक्षेचा सवाल ऐरणीवर.पारवा येथील पांदण रस्ता करताना कंत्राटदार यांनी निकष पाळले नसल्यामुळे पारवा येथील १० ते १५ घरात पाणी शिरले आहे याबाबत तलाठी व ग्राम सेवक यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.डॉ. संतोष येवलीकार तहसीलदार, मानोरा.