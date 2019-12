अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा

अकोला : शासनाच्या महसूल व वन विभागाने अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 158 कोटी 54 लाख 81 हजार रूपयांची मदत मंजूर केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना शासनाच्या या मदतीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे अतोनात झाले. पावसामुळे जिल्ह्यातील 3 लाख 9 हजार 341 शेतकऱ्यांच्या होतातोंडाशी आलेला घास हिसाकावला गेला. 3 लाख 69 हजार 719. 25 हेक्टरवरील रवरीप पिकं बाधित झाली. त्यामुळे हवालदिल झालेले शेतकरी शासकीय मदतीची आस लावून बसले होते. राज्यपाल कोश्यारी यांनी 16 नोव्हेंबररोजी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार खरीप पिकांसाठी 8000 रुपये प्रति हेक्टर (अडीच एकर) आणि बारामाही पिकांसाठी 18 हजार रुपये मदत देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय शासनाच्या महसूल व वनविभागाने जारी केला होता. जिल्ह्यातील 3 लाख 69 हजार 719.25 हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीने बाधित झाल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 297 कोटी 94 लाख 30 हजार रूपयांची मदत अपेक्षित आहे. सदर अपेक्षित मदतीपैकी 72 कोटी 55 लाख 77 हजार रुपयांची मदत शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पाठविली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. 13) अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा 158 कोटी 54 लाख 81 हजार रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता नुकसान भरपाई मिळण्यास सुरुवात हाेईल. असे झाले होते नुकसान जिरायती क्षेत्र : जिल्ह्यातील 3 लाख 65 हजार 69.41 हेक्टरवरील जिरायती (कोरडवाहू) क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले. सदर नुकसानग्रस्त क्षेत्रासाठी 292 कोटी 5 लाख 55 हजार 280 रुपयांची मदत अपेक्षित आहे. त्यामुळे 2 लाख 97 हजार 668 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल. बागायती क्षेत्र : अतिवृष्टीमुळे 2 हजार 482.24 हेक्टरवरील बागायती क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्रासाठी 1 कोटी 98 लाख 57 हजार 920 रुपये मदत अपेक्षित आहे. त्यापासून 361 शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. फळबाग : फळबागांसाठी 18 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केल्यामुळे जिल्ह्यातील 232 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 90 लाख 16 हजार 800 रुपयांची मदत मिळेल. जिल्ह्यातील 2 हजार 167.60 हेक्टर बागायती क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहे.

