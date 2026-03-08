विदर्भ

Success Story: मुंबईतील कामगार अधिकारी ते यूपीएससीत यशस्वी; चिचेवाडा येथील पिसदे यांचे यूपीएससीत यश

Hemkrishna Pisde’s UPSC Achievement: चिचेवाडा येथील हेमकृष्ण प्रेमलाल पिसदे यांनी संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ८४९ वा रँक मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.
देवरी : तालुक्याच्या चिचेवाडा येथील शेतकरी कुटुंबातील हेमकृष्ण प्रेमलाल पिसदे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत ८४९ वा रॅंक मिळवून यश संपादन केले आहे.

