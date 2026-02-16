विदर्भ

Wardha News: महाशिवरात्रीला आजंती धरणात तरुणाचा बुडून मृत्यू, मित्रांच्या डोळ्यादेखत घडली दुर्दैवी घटना

Drowning Incident at Ajanti Dam: हिंगणघाट तालुक्यातील आजंती धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय आकाश बावणे याचा बुडून मृत्यू झाला. चप्पल शोधण्यासाठी खोल पाण्यात उतरल्याने त्याला पाण्याचा अंदाज न आल्याने दुर्घटना घडली. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे.
Wardha News

Wardha News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगणघाट : मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणाचा वणा नदीवरील आजंती धरणात बुडून मृत्यू झाला. रविवारी (ता. १५) सकाळी १० वाजता ही घटना घडली. आकाश शेषराव बावणे, रा. बोरगाव दातार असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
dam
swimming
Drowning death

Related Stories

No stories found.