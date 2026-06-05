Wardha: पोलिस कर्मचाऱ्याचाच मोबाईल लंपास; हिंगणघाट येथील घटना ; नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

हिंगणघाट: शहरात मोबाईल चोरांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी, बाजारपेठेत आणि विशेषतः साप्ताहिक बाजाराच्या दिवशी नागरिकांच्या खिशातील मोबाईल क्षणार्धात गायब होत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. .विशेष म्हणजे नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत चोरट्यांनी एका पोलिस कर्मचाऱ्याचाच मोबाईल लंपास केल्याने या प्रकाराने शहरात खळबळ उडाली आहे..Nagpur: वाण धरण उशाला, गढूळ पाणी नशिबाला; केवळ ५ गुंठे जागेअभावी ‘जल जीवन'चे काम रखडले, नागापूरमध्ये ग्रामस्थ हतबल.नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून पोलिसांना तपासात मदत होऊन गुन्हेगारांवर वचक निर्माण होईल, अशी अपेक्षा होती..मात्र वाढत्या मोबाईल चोरीच्या घटनांमुळे या यंत्रणेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सीसीटीव्हीचे जाळे असतानाही चोरटे पोलिसांच्या हाती लागत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..शहरात सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांमुळे आता सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. जेव्हा पोलिस कर्मचाऱ्याचाच मोबाईल सुरक्षित नाही, तेव्हा आमच्या सुरक्षिततेचे काय? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. मोबाईल चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून या टोळीचा तातडीने पर्दाफाश करण्याची मागणी शहरवासींकडून जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.