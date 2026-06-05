विदर्भ

Wardha: पोलिस कर्मचाऱ्याचाच मोबाईल लंपास; हिंगणघाट येथील घटना ; नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Rising Mobile Theft Cases in Hinganghat: हिंगणघाट शहरात मोबाईल चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून चोरटे गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांचे मोबाईल सहज लंपास करत आहेत.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगणघाट: शहरात मोबाईल चोरांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी, बाजारपेठेत आणि विशेषतः साप्ताहिक बाजाराच्या दिवशी नागरिकांच्या खिशातील मोबाईल क्षणार्धात गायब होत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत.

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