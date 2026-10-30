Hingoli News: हप्ते फेडण्यासाठी घर काढले विक्रीला! हिंगोली जिल्ह्यातील प्रकार; फायनान्सच्या जाचाने पाच महिला त्रस्त

हिंगोली : राज्यात एका बाजूला दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून दुसऱ्या बाजूला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी सक्तीच्या मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. या जाचाला कंटाळून कर्ज फेडण्यासाठी वाघजाळी (ता. सेनगाव) येथील पाच कर्जदार महिलांनी राहते घर विक्रीला काढले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाने कर्ज वसुली सक्तीने करू नये, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. परंतु, या निर्देशाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत मायक्रो फायनान्स, खासगी बँका हप्त्यासाठी तगादा लावत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.काय आहे नेमका प्रकार?वाघजाळी येथे जवळपास ७० ते ८० जणांनी वेगवेगळ्या फायनान्सकडून कर्ज घेतले आहे. यात काही बचत गटाच्या माध्यमातून, काहींनी वैयक्तिक तर काहींनी शेतीवर, व्यावसायिक कर्ज उचलले आहे. धम्मरत्न मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीनाबाई धम्मरत्न मोरे यांच्याकडे ८० ते एक लाख रुपये, रेखाबाई प्रकाश मोरे यांच्याकडे एक ते सव्वा लाख, नंदाबाई सिद्धार्थ मोरे यांच्याकडे ७० ते ९० हजार, दीपाली समाधान मोरे यांच्याकडे ९० हजार ते एक लाख आणि चंद्रभागाबाई संजय मोरे यांनी ९० हजार ते एक लाख रुपये कर्ज उचलले आहे..दुष्काळात हप्ते कुठून भरायचे?मीनाबाई मोरे म्हणाल्या, २०२५ मध्ये विदर्भातील रिसोड येथील फायनान्सकडून कर्ज घेतले होते. आतापर्यंत जवळपास निम्म्याहून अधिक कर्जाची परतफेडही केली आहे. परंतु, या वर्षात पडलेल्या दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा, असा प्रश्न असताना फायनान्सचे कर्मचारीही वसुलीसाठी थेट दारात उभे ठाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले..वाघजाळी येथील भूमिहीन शेतमजुरांवर आलेले संकट हे केवळ काही कुटुंबांचे दुःख नसून, राज्यातील असंख्य गरीब कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून या कुटुंबांना न्याय दिला नाही आणि फायनान्स कंपन्यांच्या जाचावर नियंत्रण आणले नाही, तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडले जाईल.- गजानन कावरखे, मराठवाडा अध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना.मी २०२५ मध्ये रिसोड येथील फायनान्सकडून कर्ज उचलले होते. आतापर्यंत जवळपास निम्मे कर्ज फेडले आहे. आता दुष्काळी परिस्थितीमुळे हाताला काम मिळणे बंद झाले आहे. परिणामी, लेकराबाळांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज कसे फडणार? ही चिंता आहे. त्यामुळे घर विक्रीसाठी काढले आहे.- मीनाबाई धम्मरत्न मोरे, कर्जदार, वाघजाळी.Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.जिल्ह्यातील मायक्रो फायनान्सची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यांनी किती कर्ज वाटप केले, कोणत्या नियमाने केले याचे अभिलेख सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न होत असेल किंवा वसुलीसाठी सक्तीचा अवलंब होत असेल तर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल.- सुरेखा फुपाटे, जिल्हा उपनिबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.