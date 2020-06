क्षुल्लक कारणावरून झाला वाद, अन्‌ त्याने केला हा संतापजनक प्रकार...

रेगाव (जि. गोंदिया) : संतापाच्या भरात कोण कधी काय करेल याचा नेम नाही. अशीच एक घटना गोंदिया जिल्ह्यातील रामाटोला (मलपुरी) येथे गुरुवारी (ता. 18) सकाळी घडली. कौटुंबिक कलहातून एका व्यक्तीने स्वतःचेच घर जाळले. विशेष म्हणजे या प्रकारानंतर संपूर्ण घर जळून खाक झाले ल्याची घटना या घटनेत संपूर्ण घर जळून खाक झाले. रामाटोला येथील धनलाल रहांगडाले यांचा मुलगा व्यंकट रहांगडाले याने 17 जून रोजी रात्रीला घरातील सदस्यांसोबत क्षुल्लक कारणावरून भांडण केले. लहानसहान कारणावरून घरी नेहमीच वाद होत असल्याने कुटुंबीयांनी त्यांच्याशी वाद न घालता व्यंकटचे वडील धनलाल रहांगडाले, लहान भाऊ व अन्य सदस्य घराबाहेर पडणे पसंत केले. काही कामानिमित्त दोघेही बाहेरगावी निघून गेले. दरम्यान, आपले बोलणे कुणीच ऐकून घेत नाही, आपल्याला काही किंमत नाही, असे पुटपुटत संतापलेल्या व्यंकटने घराला आग लावून दिली. दोन दिवसांपासून पाऊसही नसल्याने अल्पावधीत आगीने रौद्ररूप धारण केले. काही वेळातच संपूर्ण घर जळून खाक झाले. क्लिक करा - अमरावतीचा अखेर "रेडझोन"मध्ये समावेश, आणखी सात कोरोनाबाधित आढळले सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली उल्लेखनीय म्हणजे, आग लावण्यापूर्वी व्यंकटने स्फोट होऊ नये म्हणून गॅस सिलिंडर घराबाहेर काढला होता. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. सिलिंडरचा स्फोट झाला असता तर परिसरातील घरांना धोका झाला असता. या आगीत अन्नधान्य, रोख रक्कम, फर्निचर, कपडे, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू यांसह अन्य साहित्य जळून खाक झाले. या घटनेची तक्रार धनलाल रहांगडाले यांनी पोलिसांत दाखल केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: His own house burned down in a fit of Anger