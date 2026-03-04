Gadchiroli News : धुलीवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदीत दोन युवकांचा बुडून मृत्यू

गडचिरोली - दोन वेगवेगळ्या पटनांमध्ये मंगळवार (ता. ३) धुलीवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदी पात्रात बुडून दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, आरमोरी तालुक्यात घडलेल्या या घटनांमुळे परिसरात शोक व्यक्त होत आहे..पहिली घटना मंगळवारी सकाळी सुमारे १० वाजताच्या सुमारास आरमोरी येथील गायकवाड चौक परिसरातील २५ वर्षीय शुभम नामदेव रामटेके याच्याबाबत घडली. होळी साजरी केल्यानंतर तो मित्रांसह गांगलवाडी टी-पॉटजवळील नदीकाठी अंघोळीसाठी गेला होता.रंग खेळल्यानंतर सर्वजण नदीत उतरले असता पाण्याचा अंदाज न आल्याने शुभम खोल पाण्यात गेला आणि प्रवाहात बुडाला. मित्रांनी आरडाओरड करून मदत मागितली. स्थानिकांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढण्यात आले, मात्र वैद्यकीय तपासणीत डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. शुभग हा कुटुंबातील एकुलता एक गुलगा होता. त्याचे वडील भंगार खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात..अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी मुलाला अभियांत्रिकी शिक्षण दिले होते. दोन महिन्यांपूर्वीच त्याला खासगी कंपनीत नोकरी मिळाली होती. दुसरी घटना दुपारी १२.१५ वाजताच्या सुमारारा वसा येथील नदीपात्रात घडली. मुन्ना राजेंद्र भोयर (वय३२, रा. मोहडारी, ता. जि. गडचिरोली) हा मजूरी बरून उदरनिर्वाह करीत होता..धुलीवंदनानिमित मित्रांसह रंग खेळल्यानंतर तोही आंघोळीसाठी नदीत उतरला. पाण्याची खोली लक्षान न आल्याने तो अचानक खोल भागात गेला व बुडाला. मित्रांनी मदतीचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. घटनेची माहिती गिळताच आरमोरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला व मृतदेह ताब्यात घेतला, दोन्ही प्रकरणी मर्ग दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.