Gadchiroli News : धुलीवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदीत दोन युवकांचा बुडून मृत्यू

दोन वेगवेगळ्या पटनांमध्ये मंगळवार (ता. ३) धुलीवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदी पात्रात बुडून दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली - दोन वेगवेगळ्या पटनांमध्ये मंगळवार (ता. ३) धुलीवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदी पात्रात बुडून दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, आरमोरी तालुक्यात घडलेल्या या घटनांमुळे परिसरात शोक व्यक्त होत आहे.

