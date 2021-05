विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये गृहविलगीकरण बंद, पॉझिटिव्हीटी रेट जास्त असल्यानं निर्णय?

नागपूर : ज्या जिल्ह्यांचा कोरोना पॉझिटिव्हीटी रेट (corona positivity rate) जास्त आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये गृहविलगीकरणात (home isolation cancel ) राहून कोरोनावर उपचार घेण्यास बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (health minister rajesh tope) यांनी दिली. यामध्ये विदर्भातील बुलडाणा (buldana), यवतमाळ (yavatmal), अमरावती (amravati), नागपूर (nagpur) आणि गडचिरोली (gadchiroli) या पाच जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर आता कोविड केअर सेंटरमध्ये (covid care center) उपचार घ्यावे लागणार आहेत. (home isolation is cancelled in five district of vidarbha)

हेही वाचा: बावनकुळेंची धडपड कशासाठी? 'त्या' रिक्त जागेसाठी भाजप तगड्या उमेदवाराच्या शोधात

अमरावतीमध्ये गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या काही प्रमाणात घटली आहे. शहरी भागात रुग्णसंख्येवर नियंत्रण असले तरी ग्रामीण भागात आजही अनेक हॉटस्पॉट आहेत. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळून येत आहेत. होम आयसोलेशनमध्ये असलेल्या बहुतांश रुग्णांकडून व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच नियम पाळले जात नसल्यानेच ही वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून होम आयसोलेशनचा पर्याय बंद करण्यात येत असल्याचे अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल म्हणाले. ग्रामीण भागात संशयित तसेच सौम्य लक्षणे असलेल्यांना व कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना घराऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता ग्रामीण रुग्णालयात एक विशेष वॉर्डसुद्धा दिला जाणार आहे.