गृहमंत्र्यांनी सांगितले आपत्तीच्या काळातील कारवाईचे सत्र!

अकोला : राज्यात संचारबंदीचे कडक पालन व्हावे यावर शासनाने भर दिला आहे. संचारबंदीचे उल्लंघन केले म्हणून 57 हजार 517 लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. क्वारंटाईन केले असतांनाही बाहेर फिरतांना आढळले म्हणून 572 लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे कायदा मोडणाऱ्यांवर आपत्तीच्या काळातच कारवाईचे सत्र सुरु असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (ता. 20) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना सद्यस्थितीबाबत जिल्ह्याचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (ता. 20) आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेस संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की राज्यात सहा तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे ते तुरुंग लॉकडाउन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार तुरुंगात बाहेरची कोणीही व्यक्ती आत जाणार नाही व आतली व्यक्ती बाहेर जाणार नाही. लॉकडाउन करण्यात आलेल्या तुरुंगांमध्ये औरंगाबाद, येरवाडा, ठाणे, ऑर्थररोड जेलसह इतर दोन तुरुंगांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी केंद्रीय मानव संसाधन विकास माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे, अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मकरंद रानडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. काय केले सत्रात सध्या समाज माध्यांवर चुकीची, खोटी माहिती पोस्ट करण्यात येत असून दोन समाजात तेढ निर्माण करुन वातावरण दुषित करण्यात येत आहे. त्यामुळे 242 प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करुन 47 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

