होमगार्डसला तीन महिन्यांपासून मानधनच नाही

नागपूर : बंदोबस्तात पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून डोळ्यांत तेल घालून तैनात असलेल्या होमगार्डसला गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे मानधनच मिळालेले नाही. याबाबत जिल्हा समादेशक कार्यालयात संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे होमगार्डचे म्हणणे आहे. परिणामी, दसरा अंधारात गेल्यानंतर आता होमगार्डची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

शासनाकडून मागणी होताच पोळा, ईद, जन्माष्टमी, पोळा, मोहरम, गणपती, दुर्गादेवी बंदोबस्तात होमगार्ड जवान 12 तास शिस्तीने आपली सेवा देत असतात. ही मानसेवी सेवा असल्याने होमगार्ड यासोबतच खासगी क्षेत्रातही नोकरी करतात. बंदोबस्तासाठी बोलावल्यास कर्तव्यावर ते रुजू होतात. त्यामुळे त्यांच्या दररोजच्या कामावर सुटी घ्यावी लागत असल्याने त्या दिवसाचा पगार मिळत नाही. असे असताना बंदोबस्ताच्या कर्तव्यावर असलेले मानधन तीन ते चार महिन्यांपर्यंत मिळत नाही. यासंदर्भात जिल्हा समादेशक कार्यालयाकडून समाधानकारक उत्तरही मिळत नाही. कधी कधी वरिष्ठ अधिकारी मानसेवी होमगार्डला अपमानास्पद भाषेत बोलतात आणि अपमान करतात, असेही होमगार्डसनी सांगितले.

ऑगस्ट महिन्यातील विविध सणांसह उत्सवांच्या वेळेस पाचशे ते सातशे होमगार्ड पोलिसांच्या सोबतीला बंदोबस्तात तैनात होते. त्या होमगार्डचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. या बंदोबस्तातील प्रत्येक होमगार्ड जवानाचे 15 ते 17 हजार रुपयांचे मानधन मागील महिन्यापासून झालेले नाही. त्यामुळे दसऱ्यानंतर होमगार्डसची दिवाळीही अंधारात जाण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. मात्र, होमगार्ड प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी 80 ते 90 हजारांपर्यंत आपले वेतन घेत आहेत. तसेच वेतनाच्या दीडपट दिवाळी बोनसही मिळणार आहे. त्यामुळे ते प्रशासकीय अधिकारी उत्साहात दिवाळी साजरी करतील. मानसेवी होमगार्ड जवानांचे मानधन दिवाळीपूर्वी न झाल्यास यांच्या कुटुंबीयांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.





