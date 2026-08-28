Bolero Bike Accident : टुणकी-लाडणापूर मार्गावर भीषण अपघात; दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, संतप्त जमावाने बोलेरो पेटवली

संग्रामपूर - टुणकी ते लाडणापूर मार्गावर आज दि. २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३.३० वाजेच्या सुमारास भरधाव बोलेरोने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवर असलेल्या आदिवासी कुटुंबातील दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, लहुगाव जवळील भगतपुरा येथील आदिवासी दाम्पत्य आपल्या दीड वर्षाच्या मुलासह रक्षाबंधन सणानिमित्त दुचाकीने टुंकीकडे जात होते. समोरून भरधाव वेगात येणाऱ्या बोलेरोने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बोलेरो वाहनाच्या मागील बाजूस 'भारत सरकार-रेल्वे' असे लिहिलेले असून चालक मद्यप्राशन करून वाहन चालवत असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे..संतप्त जमावाचा उद्रेक - बोलेरो पेटवली, रुग्णवाहिका उलटवलीघटनेची माहिती मिळताच परिसरातील आदिवासी बांधव व नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संतप्त जमावाने अपघातास कारणीभूत असलेली बोलेरो पेटवून दिली. दरम्यान, बोलेरो चालकाला ज्या रुग्णवाहिकेतून हलविण्यात येत होते, ती रुग्णवाहिकाही जमावाने रागाच्या भरात पलटी केली. यावेळी रुग्णवाहिकेत दोन पोलीस कर्मचारी असल्याची माहिती आहे..माहिती मिळताच सोनाळा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. वृत्त लिहिपर्यंत घटनास्थळी तणावाचे वातावरण होते. या प्रकरणी सोनाळा पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.