Car Accident : दोन कारच्या धडकेत चार ठार; अमरावती-दर्यापूर मार्गावरील सायत गावाजवळ घडली घटना

दोन कारची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात चौघे ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती - अमरावती ते दर्यापूर मार्गावरील भातकुलीहद्दीतील सायत गावाजवळ दोन कारची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात चौघे ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला आहे. बुधवारी (ता. २८) रात्री दहाच्या सुमारास हा अपघात झाला.

