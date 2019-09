सिलिंडरच्या स्फोटाने घर जळाले

यवतमाळ : घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडरमधून वायू गळती झाल्याने घराला आग लागल्याची घटना यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी तालुक्‍यातील गणेशपूर येथे घडली. या आगीमध्ये घरातील साहित्य जाळून खाक झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. गणेशपूर येथील राजू आसुटकर यांच्या पत्नी चहा बनविण्याकरिता स्वयंपाक खोलीत गेल्या होत्या. यावेळी शेगडी पेटवली असता शेगडीसह सिलिंडरला आग लागून भडका उडाला. सिलिंडरमधून गॅस लीक झाल्याने ही आग लागल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. गावकऱ्यांनी आग नियंत्रणात आणली. या आगीमुळे घराचे मोठे नुकसान झाले.

