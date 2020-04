सांगा आता पीक कर्ज फेडायचे कसे?

अकोला : पावसाने थैमान घालत खरीप उद्‍ध्वस्त केला, रब्बी सुद्धा अवकाळी पावसाने फस्त केला. निम्म्याहून अधिक कापूस, तूर शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे आणि आता लॉकडाउनमध्ये मजूर आणि बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने, सर्वच पिके शेतात सडून खराब होत आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे अर्थचक्रच रुतून बसल्याने, पीक कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि कीडीच्या प्रादूर्भावामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या मोसमात पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा अधिक झाले परंतु, पावसाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यामुळे खरीप तसेच रब्बी हंगामातून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नाही. कापूस, तूर, फुलशेती, फाजीपाला व फळपिकातून दोन्ही हंगामातील नुकसान भरपाई भरुन निघेल असा विश्वास शेतकऱ्यांना होता. मात्र अचानक उद्‍भवलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनाने लॉकडाउन केले आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतमाल शेतात व घरातच पडून राहाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. अशा स्थितीत बँकांकडून पीक कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा सुरू आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मात्र जून अखेरपर्यंत कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांना मूदत दिली. परंतु, खिशात दमडी नाही अन् कर्ज फेडायचे कसे, याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे. व्याज मात्र द्यावेच लागेल

आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने व लॉकडाउनमुळे शेतकरी अडचणीत सापडल्याने, 31 मार्च ऐवजी 30 जूनपर्यंत पीक कर्ज फेडण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुदतवाढ दिली. परंतु, जून अखेर कर्जाची परतफेड करतील, त्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर फक्त बँकेमार्फत व्याज सवलत देण्यात येणार असून, केंद्र शासन व राज्य शासनाद्वारे व्यास सवलत जाहीर झाली नसल्याने, सभासद शेतकऱ्यांला प्रचलित दराने व्याजाचा भरणा करावा लागणार आहे. मात्र वाढीव कालावधीत व्याज परतावा सवलत लागू करण्यात आल्यास व्याजाची रक्कम सभासदास परत करण्यात येणार असल्याचे, बँक प्रशासनाने कळविले आहे.

