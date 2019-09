नागपूर : गेल्या वर्षी दहावीच्या अभ्यासक्रमात अंतर्गत मूल्यमापन बंद करण्यात आले. मात्र, दहावीचा निकाल घसरल्याने पालकांनी ओरड सुरू करताच, आयुक्तांची समिती लावून पुन्हा अंतर्गत मूल्यमापन सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण मंडळाने घेतला. हा निर्णय काढल्यावर दहावीच्या प्रश्‍नपत्रिकेचे नवे प्रारूप आणि गुणदानाची पद्धती ठरविणे आवश्‍यक होते. ती अद्याप ठरली नसल्याने दहावीच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षा घ्यायच्या तरी कशा, अशा संभ्रमावस्थेत शिक्षक आहेत.

दहावीच्या अभ्यासक्रमात बदलाचा फटका दहावीच्या निकालात दिसून आल्यानंतर पुन्हा जुनेच पॅटर्न कायम ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी यंदाही इयत्ता दहावीमधील सर्व विषयांचे प्रात्याक्षिक, तोंडी परीक्षा व अंतर्गत परीक्षेसाठी गुण दिले जातील. 100 गुणांच्या पेपरमध्ये 20 गुण तोंडी किंवा प्रात्याक्षिक परीक्षेचे राहणार आहेत. शाळास्तरावर ही परीक्षा घेतली जाईल. या निर्णयाचे शिक्षकांसह पालकांनीही स्वागत केले. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे गुण वाढणार आहेत. नियमानुसार जेव्हाही अभ्यासक्रम वा गुणदान पद्धतीमध्ये बदल केले जातात त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, विभागाने अद्यापही शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले नाही. आता येत्या महिन्यात शाळांमध्ये प्रथम सत्रान्त परीक्षा घेतल्या जाणार आहे. या परीक्षेत मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर प्रश्नपत्रिका शाळा तयार करतात. यातून विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपाची माहिती होण्यास मदत मिळते. परंतु, अद्याप प्रारूपच उपलब्ध नसल्याने शिक्षकही चिंतेत आहेत. 100 गुणांच्या विषयात आता 80 गुणांची लेखी परीक्षा होईल. परंतु, त्याचे प्रारूप काय राहणार, याबाबत शिक्षकही द्विधा मन:स्थितीत आहेत. मंडळाकडून प्रारूप न मिळाल्याने प्रथम सत्रान्त घेणे कठीण झाले आहे. आता थातूरमातूर प्रशिक्षण देऊन हे सोपस्कार पाळल्या जातील. मात्र, वेळीच या बाबी न केल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

-पुरुषोत्तम पंचभाई, उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ.

