सॅनिटायझर विकताय तर मग नियमात विका  

अकोला ः कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी सॅनिटायझरचा वापर करावा असे आवाहन करण्यात आल्यानंतर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझर खरेदी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, याचाच फायदा उचलत अनेकांनी साठेबाजी तर केलीच सोबतच चढ्या दरानेही विक्री करण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, शंभर मि.लि. सॅनिटायझर शंभर रुपयांतच विका असे आदेश अन्न व औषध विभागाने काढले आहेत. या नियमांचे उलंघन करणाऱ्यांस कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. अन्न व औषध विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये यासाठी सॅनिटायझरचा वापर करण्याकडे सर्वसामान्यांचा ओढा वाढला आहे. बाजारात सॅनिटायझर चढ्या भावाने विक्री केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारीही अन्न व औषध विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. हे चित्र केवळ अकोल्यापुरतेच नाही तर संपूर्ण राज्यात दिसून येत होते. याचा विचार करीत शासनाने सॅनिटायझर विक्रेत्यांनी चढ्या भावाने विक्री करू नये सरकारी आदेशानेच त्याची विक्री करावी असे आदेश जारी केले आहेत. असे आहेत सरकारी आदेश

सरकारी नियमानुसार 100 मि.लि.ची सॅनिटायझरची बॉटल ही शंभर रुपयांत तर 5 लिटर सॅनिटायझर 2 हजार 500 रुपयांत तर आता नव्याने एक कंपनी पाच लिटर सॅनिटायझर एक हजार 80 रुपयांत देत आहे. तेव्हा याच नियमाने सॅनिटायझरची विक्री करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विक्रेत्यांवर अन्न व औषध विभागाचा वॉच

शहरात आतापर्यंत एकही नियमांचे उलंघन करणारा आढळून आला नाही. मात्र, सॅनिटायझर विक्रेत्यांवर अन्न व औषध विभागाचा वॉच असून, अनुचित प्रकार आढळून आल्यास अशांवर कारवाई केली जाणार.

-हेमंत मेटकर, सहाय्यक आयुक्त, औषधी.

