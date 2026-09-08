Sindkhed Raja Crime : अवैध बायोडिझेल साठ्यासह २ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; समृद्धी महामार्ग लगत सुरू होती विक्री

सिंदखेड राजा - सिंदखेड राजा तालुक्यातील दुसरबीड गांवाजवळ समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या इंटरचेंज पॉईंट परिसरात सुरू असलेल्या अवैध बायोडिझेल विक्री केंद्रावर राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने ता. ८ सप्टेंबर रोजी धडक कारवाई केली. या कारवाईत बायोडिझेलसदृश पेट्रोलियम द्रव पदार्थाच्या साठ्यासह एकूण २ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे तालुक्यातील खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दुसरबीड गांवाजवळ समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या इंटरचेंज पॉईंटच्या जवळ, हॉटेल गांवकरी फॅमिली रेस्टॉरंटसमोर हे अवैध बायोडिझेल विक्री केंद्र सुरू असल्याची माहिती राज्यस्तरीय दक्षता पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने अचानक छापा टाकून कारवाई केली. या कारवाईमध्ये ८० हजार रुपये किमतीचे डिस्पेन्सर युनिट, १ लाख रुपये किमतीची लोखंडी टाकी, टाकीमध्ये साठवून ठेवलेले १५० लिटर बायोडिझेलसदृश द्रव पदार्थ किंमत १३ हजार ५०० रुपये, २५ हजार रुपये किमतीचा जनरेटर आणि १ हजार रुपये किमतीचा रबरी पाईप, असा एकूण २ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..नियंत्रक शिधावाटप व राज्यस्तरीय दक्षता पथकाचे प्रमुख चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईदरम्यान भूमिगत लोखंडी टाकी,डिस्पेन्सर युनिट, द्रव पदार्थाचा साठा,पाईप तसेच इतर साहित्य आढळून आले. संबंधित साहित्याचा पंचनामा करण्यात आल्याची माहिती आहे.जप्त करण्यात आलेला बायोडिझेलसदृश पेट्रोलियम द्रव पदार्थ नेमका कोठून आणण्यात आला होता, तसेच त्याचा पुरवठा आणि विक्रीचे जाळे किती मोठे आहे, याचा तपास प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार तसेच संबंधित आरोपींवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..या कारवाईत राज्य दक्षता पथकातील उपनियंत्रक शिधावाटप अंमलबजावणी गणेश बेल्लाळे, सहायक नियंत्रक शिधावाटप प्रदीप काळे, मुख्य निरीक्षण अधिकारी नागनाथ हंगरगे, शिधावाटप निरीक्षक राजेश सोरते, अरुण काते, विकास नागदिवे, पवन कुंभले, रविंद्र राठोड, राजीव भेले, देवानंद थोरवे, रामराजे भोसले, दिपेंद्र परूळेकर, अमोल बुरटे, चंद्रकांत कांबळे, राहूल इंगळे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी नहुशकुमार बोरोडे, शुभम फाले, पुरवठा निरीक्षक, विवेक जगताप, सुनील झाल्टे, गोदाम लिपिक विशाल लोखंडे सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.