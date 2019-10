विसर्जन कमिटी सदस्याचा बुडून मृत्यू 

चिमूर ( जि.चंद्रपूर) : गणपती, दुर्गा विसर्जनाकरिता गठित करण्यात आलेल्या समिती सदस्याचा उमा नदीत बुडून मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. 10) सकाळी 6.30 वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. किशोर ऊर्फ पिंटू प्रभाकर दाते (वय 30, वाल्किमी चौक) असे मृताचे नाव आहे.

चिमूर नगरपरिषदअतंर्गत शहरातील गणपती व दुर्गा विसर्जनाकरिता विसर्जन समिती गठित करण्यात आली आहे. या विसर्जन समितीमध्ये शहरातील ढिवर समाजातील तरुणांचा समावेश आहे. यामध्ये चावडी मोहल्ला वाल्मिक चौकातील किशोर उर्फ पिंटू दाते या तरुणाचाही समावेश होता. बुधवारी सांयकाळी दुर्गा विसर्जनादरम्यान पिंटू हा बेपत्ता असल्याची बाब विसर्जन समितीतील इतर सदस्यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्याचा सर्वत्र शोध घेण्यात आला. मात्र, त्याचा कुठेच शोध लागला नाही. त्यामुळे वडील प्रभाकर दाते यांनी रात्री एक वाजताच्या सुमारास पोलिस ठाण्यात हरविल्याची तक्रार दाखल केली. मात्र, रात्र असल्याने शोध मोहीम सुरू करताना अडचण होती.

उमा नदी काठावर बनविलेल्या विसर्जन पार्ककडे गुरुवारी सकाळी 6.30 वाजताच्या सुमारास त्याचे कपडे, चप्पल आढळून आली. त्यानंतर ढिवर समाजातील तरुणांनी पाण्यात शोध मोहिम राबविली. यावेळी त्याचा मृतदेह आढळून आला. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. मृत्यूचे कारण अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. पिंटुच्या भावाचा सहा महिन्यांपूर्वी मृत्यू झाला. आता पिंटूचाही मृत्यू झाल्याने वृद्ध आईवडीलाचां एकमेव आधार हरपल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. चिमूर पोलिस ठाण्यात मर्ग दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक गभणे यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक किरण मेश्राम करीत आहेत.



Web Title: Immediate death of an immersion committee member