नागपूर ः मुलींच्या जन्मदरात वाढ करण्यासाठी सर्वस्तरातून प्रयत्न करण्यात आले. महापालिकेच्या या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे चित्र आहे. गेल्या सात महिन्यांच्या कालावधीत मुलींच्या जन्मदरात लक्षणीय वाढ झाली. हजार मुलांमागे 968 मुलींनी जन्म घेतल्याने सामाजिक मानसिकतेत बदल होत असल्याचेही स्पष्ट झाले. महापालिकेच्या सदर रोग निदान केंद्रात बुधवारी पीसीपीएनडीटी अंतर्गत झालेल्या बैठकीत आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ही "गुड न्यूज' दिली. बैठकीत मनपा आरोग्य उपसंचालक डॉ. भावना सोनकुसळे, सदर रोग निदान केंद्राच्या डॉ. शिल्पा जिचकार, डॉ. अंजुम बेग, कल्पना वानखेडे, प्रदीप कुंभारे यांच्यासह सर्व डॉक्‍टर्स, नर्स, आशा सेविका, टी. बी. कर्मचारी आदी उपस्थित होते. 2011 च्या जनगणनेच्या तुलनेत जानेवारी ते जुलै 2019 या कालावधीमध्ये नागपूर शहरातील मुलींच्या जन्मदाराचे प्रमाण वाढले आहे. शहरात लिंग गुणोत्तर वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे वेळोवेळी जनजागृती करण्यात आली. सर्व डॉक्‍टर्सचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले. याशिवाय सोनोग्रॉफी करणाऱ्या डॉक्‍टरांचेही प्रबोधन करण्यात आले. परिणामी मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार एक हजार मुलींमागे 926 एवढे मुलींचे प्रमाण होते तर जानेवारी ते जुलै 2019 या कालावधीमध्ये एक हजार मुलींमागे 968 एवढे जन्मदराचे प्रमाण असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. शहरामध्ये पीसीपीएनडीटी नियमांचे पालन केले जात असून मनपा डॉक्‍टरांतर्फे दर तीन महिन्यांनी शहरातील 630 सोनाग्रॉफी केंद्राला भेट देऊन तपासणीही केली जात असल्याचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भावना सोनकुसळे यांनी नमूद केले. त्यामुळेच आज शहरातील मुलींची संख्या वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी असलेल्या शहरातील एकूण 792 उपकरणांना एमआरसी क्रमांक देण्यात येत आहे. यामध्ये 723 सोनोग्रॉफी उपकरणे तर 17 एमआरआय, 43 सीटी स्कॅन, 9 बी स्कॅन या उपकरणांचा समावेश आहे. सामाजिक मानसिकता बदलत आहे. मात्र शहरातील सोनोलॉजिस्ट, स्त्री रोगतज्ज्ञ यांनीही सजग राहणे आवश्‍यक असून कुणीही लिंगनिदान करू नये व इतरत्र कुठेही होऊ नये, याची सर्वांनी जबाबदारीने काळजी घ्यावी, असे आवाहन डॉ. सोनकुसळे यांनी केले.

"त्या' डॉक्‍टरचे नाव सांगा, 1 लाख मिळवा

गर्भातील लिंग चाचणी करून मुलगा किंवा मुलगी असल्याचे कुणी डॉक्‍टर सांगत असल्यास त्याचे नाव विभागाला कळवावे, ते सिद्ध झाल्यास माहिती देणाऱ्याला शासनातर्फे एक लाख रुपये बक्षीस जाहीर आहे. याशिवाय 25 हजार रुपये व डॉक्‍टरांच्या आयएमएतर्फेही बक्षीस देण्यात येते, अशी माहितीही डॉ. सोनकुसळे यांनी दिली.

