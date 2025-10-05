Amravati Crime: घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड; चौघांना अटक, शहरातील ९७ गुन्ह्यांची कबुली

अमरावती : घरफोडी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीला गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी शनिवारी (ता. चार) अटक केली असून, त्यांच्याकडून २१ लाख ३६ हजार ६८८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या टोळीने शहरातील २७ गुन्ह्यांची कबुली दिली..अमोल गोकूळ पाटील (वय ३२), सागर लक्ष्मण देवरे (वय ३०, दोघेही रा. मोहाडी, जामनेर, जि. जळगाव), निखिल ऊर्फ पिस्तूल कैलास पाटील (वय २४, रा. मांडळ, अळमनेर), मिलिंद संजय खैरनार (वय २९, जोळवा, जि. सुरत), अशी चौघा संशयितांची नावे असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. .त्यामध्ये शहरातील गाडगेनगर ठाण्याच्या हद्दीतील सर्वाधिक दहा घरफोड्या, राजापेठहद्दीतील सात, फ्रेजरपुरा हद्दीतील पाच, नांदगावपेठ व खोलापुरीगेट हद्दीतील प्रत्येकी दोन तर भातकुली ठाण्याच्या हद्दीतील एका घरफोडींची कबुली या टोळीने दिली..संबंधित टोळीकडून १३ लाख ३० हजार रुपयांचे १२० ग्रॅम सोन्याचे दागिने, ९० हजार रुपयांची ५०० ग्रॅम चांदी, ५० हजार रुपयांचे चार मोबाईल, सहा लाखांची एक कार, ४६ हजारांची रोकड, इंटरनेटसाठी वापरण्यात येणारे तीन डोंगल, वायफाय राऊटर, मिर्ची स्प्रे चार नग, यासह चारचाकी वाहनांच्या बनावट अशा १४ नंबर प्लेट या टोळीकडून गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी जप्त केल्या आहे. गत काही दिवसांपासून शहरात घरफोड्यांनी डोके वर काढले होते. या टोळीतील अन्य दोघे साथीदार फरार आहेत..अमरावती शहरात २७ घरफोड्यांमधील सोने-चांदी या टोळीने जळगाव व गुजरात राज्यामध्ये विकल्याची कबुली दिली. पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल कडू, महेश इंगोले, मनीष वाकोडे, निकेत कासार, प्रियंका कोटावार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह.महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये गुन्हे दाखलसदर टोळीविरुद्ध यापूर्वी जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, अकोला तसेच भावनगर, गुजरात याठिकाणी घरफोडीचे एकूण ७२ गुन्हे दाखल असल्याची धक्कादायक माहिती अमरावती पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीतून पुढे आली.न्यायाधीशांच्या घरीही केली चोरीअटक करण्यात आलेल्या आंतरराज्यीय टोळीने शहरातील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या विद्या कॉलनी येथील एका अपार्टमेंटमधील फ्लॅटला भरदिवसा लक्ष्य करून नऊ लाखांचा ऐवज लंपास केला होता. त्याप्रकरणात गाडगेनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.