सातही विधानसभांसाठी मुलाखती

यवतमाळ : भाजप-शिवसेना युतीला अद्याप मूर्तरूप आलेले नाही. अशातच युती होणार की नाही, याबाबत संभ्रम असतानाच जिल्ह्यातील सातही विधानसभा मतदारसंघासाठी भाजपने गुरुवारी (ता.29) येथील आर्णी मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची स्वबळावर लढण्याची तयारी तर सुरू नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. भाजप-शिवसेनेने लोकसभा निवडणूक युती करून लढविली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही युती कायम राहील, असे दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते सांगत आहेत. असे असले तरी भाजपकडून स्वबळाची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यांचा प्रत्यय गुरुवारी (ता.29) स्थानिक एका हॉटेलमध्ये झालेल्या भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीदरम्यान आला. जिल्ह्यातील सातही विधानसभा मतदारसंघांसाठी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस लक्ष्मण सावजी यांनी मुलाखती घेतल्या. विशेष म्हणजे सातही विधानसभा मतदारसंघांत भाजपकडून लढण्यास इच्छुक असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. तब्बल 60 जण इच्छुकांच्या यादीत आहेत. दुपारपासून या मुलाखतींना सुरुवात झाली. इच्छुकांची संख्या व त्यांच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे परिसर भाजपमय झालेला होता. यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघासाठी विद्यमान आमदार तथा पालकमंत्री मदन येरावार यांनी मुलाखत दिली. यासोबतच भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र डांगे, माजी नगराध्यक्ष सुभाष राय, माजी राज्यमंत्री संजय देशमुख या नावांसह "संघा'च्या कोट्यातून विजय गावंडे यांचे नाव आहे. वणी मतदारसंघातून सहा, पुसद विधानसभा मतदारसंघासाठी नऊ, उमरखेड मतदारसंघासाठी 12, केळापूर मतदारसंघासाठी 13, दारव्हा विधानसभेसाठी नऊ, तर राळेगाव विधानसभा मतदारसंघात केवळ दोनच नावे आहेत. जिल्ह्यातील अशा एकूण सात जागांसाठी सध्या भाजपकडे तब्बल 60 जणांची यादी आहे. निरीक्षकांची संघ कार्यालयात बैठक

इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू असतानाच संघ कार्यालयात निरीक्षकांनी बैठक बोलविली. त्यामुळे मुलाखती थांबवून प्रदेश सरचिटणीस तथा निरीक्षक लक्ष्मण सावजी यांनी संघ कार्यालय गाठले. या ठिकाणी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. चर्चेचा तपशील मात्र बाहेर आला नाही. मुलाखती थांबवून झालेल्या या बैठकीने अनेकांचे ठोके वाढले आहेत.

