जर्मनीहून परतलेल्या त्या व्यक्तिची तपासणी

अकोला : अकोला महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या पथकाने सोमवारी सकाळी एका व्यक्तीची तपासणी केली असून, संबंधित व्यक्ती जर्मनीतून शहरात पाहुणा म्हणून आल्याची माहिती आहे. मात्र, त्या व्यक्तीमध्ये कोणतेही लक्षणे नसून तो पंधरा दिवसांपूर्वी आल्याने त्याची प्रकृती ठीक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शहरातील एका रहिवाशाकडे जर्मनीमधून एक पाहुणा आला असून, तो शहरात फिरत असल्याची संबंधित परिसरात चर्चा होती. मात्र तो युवक सुमारे 15 दिवसांपूर्वीच शहरात परतला असून त्याची प्रकृती ठणठणीत असून संशयास्पद कोणतेही लक्षणे त्याच्यात आढळले नसल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. याशिवाय निगराणीखाली असणाऱ्या व्यक्तींशी संपर्क ठेवला जात असून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली जात आहे. भीती बाळगू नये विदेशातून परतलेल्या नागरिकांनी तपासणी करून वैद्यकीय निगराणीखाली राहणे आवश्यक आहे. कोरोनासंदर्भात काही लक्षणे आढळत असल्यास कोणतीही भीती न बाळगता सर्वोपचार रुग्णालयातील आयसोलेशन वाॅर्डाशी संपर्क करावा व तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

